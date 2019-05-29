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美商會2019年台灣白皮書 台美關係數十年來最佳

2019-05-29 11:42經濟日報 記者林于蘅╱即時報導

台北市美國商會今（29）日公布2019年台灣白皮書，其中，在「數位經濟」、「能源」及「旅遊與觀光」三個章節中，一致呼籲台灣政府應在行政院層級設立位階較高的部會或委員會，解決長期涉及眾多機關協調機制不健全的問題。

美國商會表示，台美關係處於數十年來最佳狀況，華府確實將台灣看作有助維繫印太區域穩定的合作夥伴；並建議台灣政府，應竭盡全力向美國政府表明台灣是簽訂雙邊貿易協定的理想對象。

台北市美國商會會長李豪（Leo Seewald）表示，對於其他國家和貿易組織而言，台美貿易協定若成功簽署，他們也更有餘裕排除政治壓力，謀求與台灣簽署類似的協定，尤其是有11個國家參與、由日本主導的跨太平洋夥伴全面進步協定。

台灣白皮書總論並指出，台灣面臨外部壓力高漲，經濟方面許多台灣企業受制於美中貿易戰而獲利緊縮，可能動搖台灣企業長期扮演要角的全球供應鏈，再加上台灣與主要貿易夥伴之間缺乏雙邊及多邊貿易協定，使台灣處於嚴重劣勢，不易因應全新情勢。

美中關稅戰白熱化，儘管撼動了世界的貿易秩序，卻也促使一些台商考慮講位在中國大陸的生產基地搬回台灣，有的甚至計畫全數搬回，或是部分尖端技術的部分；美國商會認為，這樣的轉變為台灣創造就業機會、增加國家稅收及刺激產業整體發展，都是正面訊息。

另外，數位經濟及共享經濟崛起，為傳統商業模式帶來諸多挑戰；軍事安全防禦方面，中國大陸向台灣施壓，也箝制了台灣的外交空間，使台灣更加孤立。台北市美國商會執行長傅威廉（William Foreman）強調，台灣政府不能推遲提升台灣的全球競爭力的改革。

在數位經濟部分，美國商會認為，今年的主旨就是在於創新，從傳統企業來看，是非常重要的長遠趨勢，是一種新的方式來行銷，且涵蓋很多行業，不可能只有一個機構處理這樣的問題，因此希望台灣政府有遠景，

在能源章節中，美國商會對於台灣天然氣發電占比達50%認為風險過大，易遭受天候或軍事惡意封鎖的影響；在燃煤火力發電占比27%，也可能產生空汙加劇危害健康；而現階段再生能源依規畫，最終將占電力結構的二成，而再生能源並非基載電源，必須搭配大型蓄電設施和智慧電網提升穩定性，相關仍不成熟。

至於，是否暗示支持核電，美國商會則強調，企業需要的是穩定的能源和合理的電價，以氣煤綠532比例來說，5是相當大的數字，也不確定未來會不會有調整。

其中，2019年白皮書專設「數位經濟」章節，敦促政府在行政院下成立高階機構或委員會，因應該產業亟待解決的議題，而能源委員會、旅遊與觀光委員會也在各自章節中提出建言。

值得注意的是，私募基金重拾對台灣市場的興趣；李豪指出，去年美國商會私募基金委員會因政府對該產業的明顯負面態度而暫停運作，但政府近期批准多項私募基金投資案，以使該委員會重新啟動。此發展有助吸引更多外國人直接投資台灣。

傅威廉並表示，適逢美國《台灣關係法》40周年，全球正經歷許多歷史性的經濟及地緣政治轉變，台灣需要趁勢做好準備，台灣若能把握此契機大膽採取行動，美國商會將竭盡支持台灣。

台北市美國商會今（29）日公布2019年台灣白皮書。 記者林于蘅／攝影
台北市美國商會今（29）日公布2019年台灣白皮書。 記者林于蘅／攝影
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美國商會私募基金威廉
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