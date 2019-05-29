美國商會2019白皮書出爐 對台灣供電「深深顧慮」

2019-05-29 11:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



美國商會今（29）日發表《2019台灣白皮書》指出，美中貿易戰持續延燒，台灣面臨嚴峻挑戰，雖能刺激台商回流，有助於創造就業機會、增加國家稅收及產業整體發展等「好消息」，但該如何化解五缺問題仍有疑義，尤其製造廠區規模龐大的美國商會會員企業，對於未來台灣電力供應是否無虞，「一直抱有深深顧慮」。

美國商會指出，回想去年《台灣白皮書》出版時，很高興看到前一年的建議中，多達11個議題獲各委員會評為「已解決」，是歷來最多。

此次結果與去年相似，除了8項已獲解決，保險委員會也對相關議題的顯著進展有所稱許，因此並未另提建議。

美國商會提醒，此刻台灣外部壓力高漲，在經濟方面，許多台灣企業因為美中貿易戰而獲利緊縮，可能動搖台灣企業長期扮演要角的全球供應鏈。

而且，台灣與主要貿易夥伴之間缺乏雙邊及多邊貿易協定，因此處於嚴重劣勢，不易因應全新情勢。另外，數位經濟及共享經濟崛起，也為傳統商業模式的存續帶來諸多挑戰。

軍事、安全防禦方面，中國向台灣施壓，派遣軍艦、軍機繞行台灣，並在南海積極擴張勢力範圍，同時箝制台灣外交空間，使台灣更加孤立。

除了外患，美國商會認為台灣的內憂也不少，例如財政預算限制日增，政府能否回應迅速老化人口的各種需求？如何化解「五缺」困境，爭取潛在產業投資者來台？其中，製造廠區規模龐大的美國商會會員企業，對於未來台灣電力供應是否無虞，一直抱有深深顧慮。

美國商會指出，雖然眼前挑戰嚴峻，局勢並非對台灣全然不利。

舉例來說，美中關稅戰白熱化，儘管撼動世界貿易秩序，卻也促使一些台商考慮將位在中國的生產基地搬回台灣，這對創造就業機會、增加國家稅收及刺激產業整體發展，都是非常正面的訊息。

另一方面，台美關係似乎處於數十年來最佳狀況，多位美國政府官員來訪台北可以作為印證。原因之一，是美國與中國關係的惡化，這不單是起於雙方貿易政策上的爭端，美國各界更廣泛地將中國視為意志堅強的戰略對手，也是理由所在。

美國商會表示，從更寬廣的層面來觀察，華府確實將台灣看作有助維繫印太區域穩定的合作夥伴，兩國合作涉及面向繁多。

美國商會指出，台灣內部在掃除政策法規的障礙方面，許多進展都令人欣慰。無論本土還是外資企業，經營運作都曾因這些障礙遭遇瓶頸，如今已有多項議題獲得解決。

例如美國商會倡議多時的「高薪白領納責任制」，日前已獲勞動部通過，美國商會對此表示，這項政策讓身負管理職責的員工及專業／技術人員，不受制於台灣現有工時、加班費計算相關法規，以順應知識經濟時代的人力發展需求。

另一項正面積極的改變，則是近來私募基金開始重新關注台灣市場。

美國商會指出，一年半前，台灣政府似乎對私募基金相關投資觀感不佳，這使得美國商會私募基金委員會決定中止運作。現在，該委員會已恢復運作，也看到幾個私募基金投資案通過台灣政府審核。

美國商會表示，私募基金重返台灣市場，有助台灣增加外國直接投資，對於那些經營管理需要重整革新、預備進軍海外市場的台灣企業，也能提供極具價值的支援。