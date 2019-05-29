世界競爭力「國際貿易」排名滑落 陳美伶：貿易戰影響

2019-05-29 10:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



國發會主委陳美伶 國發會／提供 分享 facebook 2019年瑞士洛桑管理學院（IMD）「世界競爭力年報」出爐，在63個受評比國家，我國排名第16，較去年進步一名，但經濟表現卻是較去年下滑一名至15名。其中，「國際貿易」更大幅滑落12名至第31。對此，國發會主委陳美伶今（29）日表示，這主要是受到國際美中貿易戰的影響，但「國內經濟」的排名卻是提升的。

陳美伶今日出席立法院經濟委員會時指出，加速投資台灣，以及吸引外資來台投資，這一年來有相當亮眼的表現，這些都有助國內經濟的提昇。

在今年的IMD「國際投資」評比項目中，也進步13名至第28，陳美伶表示，這反映我國對外投資流量，外人來台直接投資流量排名均明顯回升。

此外，陳美伶也提到，近來台商積極回流，這與我國的投資環境和經營環境更好 也都有相關。同時，再加上美中貿易爭端的轉單效應，台商回台投資，確實對於國內經濟表現都是有助力的。

陳美伶還提到，2019年瑞士洛桑管理學院（IMD）「世界競爭力年報」，我國在四大類評比項目中，「政府效能」維持在第12名表現最佳，並以「企業效能」進步幅度最大，由20名升至14名，這主要是因為政府前年即開始加速改善投資環境，包括法規鬆綁、解決五缺等，讓投資經營環境可以更好，美中貿易戰的轉單效應也帶給台灣一些機會，對於國內經濟表現也有助益。

IMD評比項目有四大類、20個中項和數百個小項，陳美伶指出，台灣排名在各項目中有的升、有的降，國發會也會進行逐項檢討，有進步的部分會繼續努力，有退步的，則會尋求解決的方法，讓明年的表現更好。