台灣發展5G 法國議員建議採歐洲模式

2019-05-29 11:00 中央社 台北29日電



政府將釋出5G執照，為增加業者競標誘因，NCC決定5G執照效期從15年延長為20年，以及頻率使用費降低。 （本報系資料庫） 分享 facebook 法國國民議會友台小組副主席博多黑（Eric Bothorel）接受中央社專訪說，台灣發展5G等新技術可採取歐洲模式，只要遵守規範就能進入市場，透過合作的方式來發展數位科技。

博多黑率議員團一行6人，應中華民國政府邀請於5月28日至31日訪台，在台期間將晉見副總統陳建仁，拜會立法院長蘇嘉全以及外交部、科技部、中華民國對外貿易發展協會等。另預計參觀台北國際電腦展（Computex），了解台灣在人工智慧與物聯網、5G行動通訊、區塊鏈、新創及電競等最新發展。

中央社記者詢問，台灣發展5G等新技術，應該跟隨美國等領導者的腳步或者走自己的路；博多黑認為，不一定要被迫選擇美國或中國模式，所謂美國模式是把網路安全與防禦結合，創造出很多具壟斷性的公司，這些公司擁有的力量很大。中國模式則是在科技中包含監視、箝制的機制，與人們信仰的普世價值不同。

博多黑說，在美國和中國模式之間，其實有一種中間做法，也就是法國在歐洲一直提倡的歐洲模式，盡量支持歐洲所有新創公司的成長，直到這些新創公司的規模能與美國或其他國家大型企業匹敵，再按照自己的方式去發展。

他說，歐洲模式不採取禁止，不因為某家公司來自某些國家而去禁止或限制，無論中國、俄羅斯或美國公司都可以進入市場，只要遵守市場規範。從歐洲的角度來看，主要是希望透過合作方式來發展數位科技，為人類服務。

博多黑認為，5G革命將帶來極大改變，需要建立新的規範。先前法律所著重的安全機制是在保障內容的安全性，例如民眾的電子郵件內容，屬於法律保障範圍。但是基於國家安全理由，有時還是必須在有條件的情況下攔截信件內容。

博多黑身為法國5G行動應用網絡安全相關法律的國會報告人，他強調這不是針對中國華為的法律，因為政府關心的並非設備商是哪家公司，而是設備商是否遵守規範。

目前5G相關的監管議題逐漸受到重視，博多黑認為，這是因為5G來臨的時間比預期更早。在兩三年前，人們預期5G商轉時間可能是2021年或2022年，但隨著技術與設備發展得更成熟，5G商轉時間也跟著提早。

對博多黑而言，5G不但具有革命性，也為產業帶來重大改變。例如法國有部分基礎設施需要改善，5G可以確保民眾都能取得需要的資訊，帶來更好的生活。

不過，他也認為，政府針對數位科技提出新的規範，不能採取太激烈的方式，畢竟法律不是所有事情的解決方法，重點在於驅動創新。

博多黑說，制定法律需要花費很長時間，等到法律制定好，卻可能因為新創的發展很快，導致與現實情況不符。與其追趕新創的腳步，不如制定有原則性、概括性的法律，當成基礎架構，再透過自律或沙盒等機制輔助，讓新創或新技術能符合國家安全的需求。