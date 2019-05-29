IMD世界競爭力排名洗牌 新加坡憑什麼取代美國的寶座？

2019-05-29 10:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



魚尾獅公園是所有旅客赴新加坡必遊之地。圖／新加坡旅遊局提供 分享 facebook 2019年瑞士洛桑管理學院（IMD）「世界競爭力年報」出爐，在63個受評國家中，台灣名列第16，較去年進步1名。值得注意的是，新加坡睽違多年再次奪冠，一舉擊退近來輪居首位的美國、香港。

IMD統計全球63個經濟體，以「經濟表現」、「政府效能」、「企業效能」及「基礎建設」四個項目評分。

IMD指出，新加坡在全球競爭力居首，主因具備先進科技基礎建設、優質勞動人口、適當移民法例及具備效率的基制協助創業，以致排名攀升。

但幾家歡樂幾家愁，根據IMD報告指出，美國從榜首滑落至第三名，主要是美國總統川普的減稅振興經濟方案褪色，加上受到美元匯價波動、高油價和高科技出口轉弱影響；香港則憑良好的稅收及商業政策環境，排名續居第二，但「經濟表現」和「企業效能」均較去年退步。

至於中國排名退至第14名，主要因為其他地區排名超前。

四項主要指標當中，「政府效能」由第46名升至第35名；「基礎建設」也由第19名升至第16名、「經濟表現」和「企業效能」則分別維持第2和第15名不變。