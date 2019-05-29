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IMD世界競爭力：台灣進步一名至16名 亞洲第三

2019-05-29 02:49經濟日報 記者林于蘅╱即時報導

國家發展委員會今（29）日指出，2019年瑞士洛桑管理學院（IMD）「世界競爭力年報」出爐，在63個受評比國家，我國排名第16，較去年進步一名；四大類評比項目中，「政府效能」維持在第12名表現最佳，並以「企業效能」進步幅度最大，由20名升至14名，但「經濟表現」則較去年下滑一名至15名。

在經濟表現評比中，「國際貿易」滑落12名至第31名，反映今年以來商品出口走緩、出口集中度偏高以及觀光收入排名滑落，但我國經常帳餘額占GDP比率排名高居世界第三，「國際投資」則大幅進步13名至第28，反映我對外投資流量、外人來台直接投資流量排名均明顯回升。

內需部分，「國內經濟」進步三名至第25，顯示企業經理人對我經濟韌性有信心、經PPP平減的人均GDP排名上升，至於「價格」評比項目退步二名至第11，反映我國城市生活成本相對較高，消費者物價、油價排名較上年些許滑落；「就業」滑落四名至第25，係因就業成長排名滑落；惟整體失業率、長期失業率相對他國較低。

政府效能評比雖然保持與上年同為第12名，但在「財政情勢」下滑二名至第12，反映政府債息占經常收入比率、各級政府預算餘絀排名滑落，不過，企業經理人認為年金財源明顯改善。

另外，「租稅政策」高居世界第五，反映我國總稅收占GDP比率、個人所得稅有效稅率、消費稅率較他國相對低；「體制架構」排名進步三名至第19，係因人均外匯準備名列前茅，且企業經理人肯定政府決策透明與彈性；「經商法規」則持平在第30名，反映企業解雇成本偏高，但我國開辦企業所需程序、政府補貼占GDP比率相對他國低；「社會架構」進步三名至第19，係因所得分配較為平均、性別平等指數較他國為佳。

在企業效能部分，由去年第20名上升至第14名，其中，「生產力及效率」進步二名至第17，反映以PPP平減的整體生產力排名進步、企業經理人認同企業擅長運用數位與科技、肯定中小企業生產效率；「經營管理」進步五名至第四名，顯示台灣企業的應變靈活彈性大、經理人具企業家精神、企業領導人具強烈社會責任感等。

「金融」項目進步六名，至第15名，反映銀行資產、股票市場市值占GDP比率、人均金融卡交易額、上市櫃公司家數等名列前茅；「行為態度及價值觀」進步11名至第12，係因國人對外來觀念持開放態度，面對挑戰展現彈性與適應力等。

另外，「勞動市場」雖然排在第32名，但已較去年進步六名，反映企業經理人在認同員工工作動機、學徒制、員工培訓、技術與金融專業等方面均有改善。

最後是基礎建設的部分，由上年第22上升至第19名，其中表現最好的是「科學建設」排名進步二名至第8名，反映企業研發支出、全國研發支出占GDP比率、中高階技術占製造業附加價值比率等，名列世界前茅。

其次，「技術建設」排名進步五名至第13，反映高科技產品出口、網路安全等表現佳，其中我國的行動寬頻用戶占手機市場比例高居世界第一；但在「基本建設」卻仍維持在第39名，凸顯我國人口成長率落後、企業經理人憂心我國用水取得、能源基礎建設等疑慮仍存。

「醫療與環境」排名進步四名至第29，反映企業經理人肯定我國衛生醫療環境、企業重視環境永續發展；「教育」則排名下滑1名至第20，反映中等教育生師比、語言人才仍有改善空間，不過，中等教育人均公共教育支出、中學生PISA數理能力排名優異。

國發會表示，IMD世界競爭力排名，可視為對國家經社體質的總體檢，作為政府擬訂具體行動策略之參據；參考世界競爭力的評比結果，得掌握我國優、弱勢項目與他國之相對變化，納入各層面的決策參考，以期持續提升我國整體競爭力。

IMD公布2019年我國世界競爭力優勢項目。圖／國發會提供
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近五年我國在IMD世界競爭力排名。圖／國發會提供
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IMD公布2019年我國世界競爭力弱勢項目。圖／國發會提供
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IMD世界競爭力排名前30名。圖／國發會提供
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