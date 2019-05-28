親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

張忠謀：中美貿戰衝擊5G 企業、消費者要付龐大代價

2019-05-28 23:42聯合報 記者簡永祥／台北報導

台積電創辦人張忠謀（右）與二○一八年諾貝爾經濟學獎得主羅默（左），對談科技創新與...
台積電創辦人張忠謀（右）與二○一八年諾貝爾經濟學獎得主羅默（左），對談科技創新與經濟成長。 記者徐兆玄／攝影
分享

台積電創辦人張忠謀昨天表示，美中貿易戰將造成非常嚴重的影響，不僅企業和消費者要付出代價，影響所及，包括中國、美國以及全世界，也會直接衝擊科技創新的進展，甚至連第五代行動通訊（5Ｇ）發展都會放緩。

經濟日報、中華經濟研究院、第一銀行昨天共同主辦「二○一九大師論壇」，邀請二○一八年諾貝爾經濟學獎得主羅默（Paul M.Romer）發表專題演講，並與張忠謀對談。本論壇由富蘭克林坦伯頓基金集團、富邦金控、亞洲大學協辦。

張忠謀去年底接受本報專訪時曾指出，不知道美中貿易戰會拖多久，貿易戰只是兩大強權對立的序曲，當時他對貿易戰的發展不悲觀，「因為沒有可以悲觀的空間」。

隨著美中關係轉趨緊張，他昨天談及貿易戰時直言，美國對中國輸美商品大幅調高關稅，緊接著還有逾三千億美元的商品要課百分之二十五的高關稅，一定會對很多公司造成嚴重的影響。

雖然美國總統川普直言可大幅挹注政府稅收，但預估一年內，所有的關稅成本都會轉移，不是由進口商吸收，就是轉移給消費者，最後還是讓很多企業和廣大的消費者付出這龐大的代價。

張忠謀說，他認同羅默在專題演講中，不斷強調政府必須要介入市場力量，主導經濟成長，但羅默「都只看光明面」。他舉羅默提出美國政府從一九七○年後致力汽車一氧化碳排放，雖然達到逐年降低的良好成效，但美國汽車業被這項政策管制受到相當大的傷害，從此之後就再也回不到過去榮景。

張忠謀認為，政府的確扮演主導經濟發展重要角色，但幾乎所有議題都要有所取捨，今天面臨取捨大戲，就是美中貿易戰。

張忠謀提到，美國除了對中國課高關稅外，也對華為採取很多限制，雖然他不知美國是打什麼算盤，但這會直接影響到技術創新，導致科技創新放緩，不僅中國科技發展放緩、美國也是、全世界都會放緩，連5Ｇ的發展都會放緩。羅默說，目前美國兩黨都存有一種想法，認為過去中國用欺騙手段來對待美國，但他覺得美國政治人物應該是誤解了。

美中關係台積電
金庸武俠特展華山經典重現 相關週邊商品與特展門票免費送 ➠

相關新聞

調高關稅誰埋單？電腦漲價？ 宏碁：大家一起分

2019-05-29 00:40

童子賢談貿易戰：企業做生意 面臨選邊站

2019-05-29 00:37

名家觀點／美日貿易協定的弦外之音

2019-05-29 00:21

諾貝爾獎得主羅默： 政府應訂規範 引導經濟再成長

2019-05-28 23:46

勞資協商明重啟 長榮重申開直播拒密室協商

2019-05-28 21:40

加強宣導履約爭議處理 七河局辦廉政會議宣導

2019-05-28 21:11

外資：華為若減少出貨 富智康、大立光影響大

2019-05-28 17:39

美國強力抵制華為 本土科技產業受害

2019-05-28 16:59

強化合法採購流程 第十河川局推動採購透明與互信

2019-05-28 16:29

羅默看諾貝爾獎：不值錢 不過就一塊獎章罷了

2019-05-28 14:46

大師論壇／羅默：經濟永續發展靠新科技

2019-05-28 14:46

大師論壇／張忠謀：貿易戰影響科技創新

2019-05-28 14:46

打造高雄港第七貨櫃中心 港務公司鞏固貨櫃樞紐地位

2019-05-28 14:43

遏止外力介入採購案 水利署廉政平台防弊

2019-05-28 14:10

興達電廠新增燃氣機組 環評初審過關

2019-05-28 13:34

諾貝爾經濟學獎得主羅默開講 一銀董座：興奮又期待

2019-05-28 12:36

羅默：美中貿易戰需雙方務實討論 否則無法解決

2019-05-28 11:52

王文杉：透過大師來台演講 思考經濟現況與未來發展

2019-05-28 10:48

財長蘇建榮：研擬三項措施誘發創新

2019-05-28 09:57

美國商務部制裁黑名單 華為代理商「訊崴科技」入列

2019-05-28 08:57

滙豐：美對陸加稅 掃到台灣出口

2019-05-28 01:29

所得稅修法 還卡在立院

2019-05-28 01:19

名家觀點／不只是鯰魚，更是領頭羊

2019-05-28 00:59

勞長：蔡總統連任任內 基本工資3萬

2019-05-28 00:48

微企違勞基法擬免罰 勞部挨批開後門

2019-05-28 00:48

勞動部開支票 許銘春：基本薪資拚30K

2019-05-27 23:52

企業現行外勞配額 已夠用

2019-05-27 23:43

工商界回應 先把經濟做好

2019-05-27 23:43

名家觀點／鬆綁金融 擴大台商回流效益

2019-05-26 22:53

贏在新南向論壇 周四開講

2019-05-26 02:07

大師論壇／張忠謀、羅默 對談科技與經濟

2019-05-26 02:06

小混混變4億直播天王 他是如何黏牢23萬老闆級鐵粉？

2019-05-24 08:59

中美貿易危機 反而是台灣產業轉機

2019-05-23 16:03

12年來藍綠都不敢面對的美豬問題 恐讓台灣貿易邊緣化？

2019-05-22 13:14

王文淵下令台化氣爆管線總體檢 三寶跟進

2019-04-11 23:54

太陽光電廠 加碼投資台南500億元

2019-02-23 23:59
看更多

熱門文章

張忠謀：貿易戰影響嚴重 將傷害全球科技創新

2019-05-28 12:00

美國商務部制裁黑名單 華為代理商「訊崴科技」入列

2019-05-28 08:57

熱錢與出口商你丟我撿 匯市爆20億美元巨量收貶

2019-05-28 17:08

華固營業報告書：一路看空的專家已改變看法

2019-05-28 11:03

影╱交部：Uber條款6月上路 違者10月最高罰9萬

2019-05-28 17:23

台南女兒蘇姿丰當上超微執行長 重新定義「MIT」

2019-05-28 09:53

保單應考量整體利潤 顧立雄：壽險業保單不可賠錢賣

2019-05-28 20:04

人民幣匯率走勢 人行行長易綱也表態了

2019-05-28 18:39

貿易戰升級科技戰 立委質疑：廢印花稅的邏輯是什麼？

2019-05-28 06:08

燒錢太快！ 街口支付今年來首度申請現金增資4億元

2019-05-28 18:09

羅默：美中貿易戰需雙方務實討論 否則無法解決

2019-05-28 11:52

慶富總部19.38億元慘遭流拍 專家：三大問題難出脫

2019-05-28 17:23

打造高雄港第七貨櫃中心 港務公司鞏固貨櫃樞紐地位

2019-05-28 14:43

美國強力抵制華為 本土科技產業受害

2019-05-28 16:59

興達電廠新增燃氣機組 環評初審過關

2019-05-28 13:34

英特爾電腦展演講 蕭敬騰驚喜現身

2019-05-28 14:11

外資：華為若減少出貨 富智康、大立光影響大

2019-05-28 17:39

85°C重大宣布 首度跨進東南亞市場

2019-05-28 22:00

從股價看拚經濟功夫 謝金河提醒郭董注意集團旗下股價

2019-05-28 18:10

王文杉：透過大師來台演講 思考經濟現況與未來發展

2019-05-28 10:48

勞資協商明重啟 長榮重申開直播拒密室協商

2019-05-28 21:40

童子賢：資通訊業扮演經濟成長「威力寶石」

2019-05-28 10:46

佳世達攜成大醫院 智慧急診室、病房通過第一階段測試

2019-05-28 10:39

諾貝爾經濟學獎得主羅默開講 一銀董座：興奮又期待

2019-05-28 12:36

羅默看諾貝爾獎：不值錢 不過就一塊獎章罷了

2019-05-28 14:46

張忠謀：貿易戰讓全球科技創新放緩 也影響5G發展

2019-05-28 13:20

童子賢：產業將形成兩套標準 台商做生意勢必分流

2019-05-28 13:23

元太擬退出董事會 晶宏：業務合作不變

2019-05-28 10:06

台勝科示警 矽晶圓市場今年恐供過於求

2019-05-28 11:14

潘健成：記憶體Q3表現樂觀

2019-05-28 14:46

中美貿易戰狼煙再起 國際仲裁風生水起

2019-05-28 19:13

華視無預警裁員 立委籲文化部止血

2019-05-28 13:14

日商三化新廠今動土 壯大銅鑼園區半導體材料產業聚落

2019-05-28 14:57

再創佳績！國泰金控4度榮獲「公司治理評鑑」前5%殊榮

2019-05-28 17:42

大師論壇／張忠謀：貿易戰影響科技創新

2019-05-28 14:46

傳主力客戶被搶？ 英業達：沒有被競爭對手搶單

2019-05-28 18:06

報稅速度小落後 財政部提醒31日截止

2019-05-28 16:55

貿易戰 童子賢：拖久不排除全球貿易結構洗牌

2019-05-28 13:03

美中貿易戰延燒 周行一：未來幾年全球經濟是悲觀的

2019-05-28 15:27

低成本航空最高榮譽白金獎 台灣虎航四度蟬聯

2019-05-28 16:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top