張忠謀：中美貿戰衝擊5G 企業、消費者要付龐大代價

2019-05-28 23:42 聯合報 記者 聯合報 記者 簡永祥 ／台北報導



台積電創辦人張忠謀（右）與二○一八年諾貝爾經濟學獎得主羅默（左），對談科技創新與經濟成長。 記者徐兆玄／攝影 分享 facebook

台積電創辦人張忠謀昨天表示，美中貿易戰將造成非常嚴重的影響，不僅企業和消費者要付出代價，影響所及，包括中國、美國以及全世界，也會直接衝擊科技創新的進展，甚至連第五代行動通訊（5Ｇ）發展都會放緩。

經濟日報、中華經濟研究院、第一銀行昨天共同主辦「二○一九大師論壇」，邀請二○一八年諾貝爾經濟學獎得主羅默（Paul M.Romer）發表專題演講，並與張忠謀對談。本論壇由富蘭克林坦伯頓基金集團、富邦金控、亞洲大學協辦。

張忠謀去年底接受本報專訪時曾指出，不知道美中貿易戰會拖多久，貿易戰只是兩大強權對立的序曲，當時他對貿易戰的發展不悲觀，「因為沒有可以悲觀的空間」。

隨著美中關係轉趨緊張，他昨天談及貿易戰時直言，美國對中國輸美商品大幅調高關稅，緊接著還有逾三千億美元的商品要課百分之二十五的高關稅，一定會對很多公司造成嚴重的影響。

雖然美國總統川普直言可大幅挹注政府稅收，但預估一年內，所有的關稅成本都會轉移，不是由進口商吸收，就是轉移給消費者，最後還是讓很多企業和廣大的消費者付出這龐大的代價。

張忠謀說，他認同羅默在專題演講中，不斷強調政府必須要介入市場力量，主導經濟成長，但羅默「都只看光明面」。他舉羅默提出美國政府從一九七○年後致力汽車一氧化碳排放，雖然達到逐年降低的良好成效，但美國汽車業被這項政策管制受到相當大的傷害，從此之後就再也回不到過去榮景。

張忠謀認為，政府的確扮演主導經濟發展重要角色，但幾乎所有議題都要有所取捨，今天面臨取捨大戲，就是美中貿易戰。

張忠謀提到，美國除了對中國課高關稅外，也對華為採取很多限制，雖然他不知美國是打什麼算盤，但這會直接影響到技術創新，導致科技創新放緩，不僅中國科技發展放緩、美國也是、全世界都會放緩，連5Ｇ的發展都會放緩。羅默說，目前美國兩黨都存有一種想法，認為過去中國用欺騙手段來對待美國，但他覺得美國政治人物應該是誤解了。