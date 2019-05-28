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財部招商大會投資規模1,093億元 僅約去年的一半

2019-05-28 21:14經濟日報 記者曹逸雯╱即時報導

財政部一年一度的民間參與公共建設招商大會訂於6月14日舉行，統計各機關將在今年下半年及2020年上半年公告招商的有48案，投資規模1,093億元，規模與去年相比幾近腰斬，為2016年以來最低。

此次招商大會投資規模創近四年來最低，財政部推動促參司說明，最主要是因為土地開發類型的案件減少，而土地開發案件一般來說案件金額又比較高，加上土地資源有限及促參案件生命周期較長，個案成功簽約後需經數年甚至數十年履約期間後才能再次釋出。

統計今年招商大會土地開發類型案件共13件，民間投資金額619.2億元，而前二年的土地開發案件金額分別有1,566.5億元、1,421.6億元，相差近千億元，也是今年規模幾乎腰斬的主因。

今年招商大會案件遍及北、中、南及離島地區，其中以台北市政府有5件、民間投資金額351.5億元最多，其次是高雄市政府的4件、321.1億元，合計六都的案件投資金額即達841.2億元；中央部分則以交通部的2件、民間投資金額157億元最多。

以投資金額前十大案源來看，大多數都與土地開發有關，有的是招標設定地上權，有的是都市更新，金額最大的是台北市政府的北投士林科技園區設定地上權案，預計民投金額290億元；第二高的是高雄市政府的高雄多功能經貿園區特貿三都市更新案，預計民投金額265億元；第三高的是交通部鐵道局的高速鐵路台中車站地區3筆事業發展用地開發經營案，金額147億元。

促參司官員表示，招商大會已吸引國內投資業者、銀行、保險業、顧問業等超過230人報名，財政部規畫在招商大會後辦理三場次商機座談，邀請各投資業者直接赴案件現地勘查，以了解個案內容，提升招商成功率。

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