消保處調查：基本工資漲 33%粽子上漲、漲幅兩成內

2019-05-28 19:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鄭鴻達 ╱即時報導



端午節將屆，行政院副院長陳其邁今（28）日召開穩定物價小組會議，表示目前端午節各項物資供應充足，無論是粽子或所需食材價格多屬平穩。消保處調查粽子價格發現，與去年相較，約六成七價格持平或下跌，三成三上漲，漲幅多在兩成以下，主要漲價原因為基本工資上漲，造成人事費用及包材成本增加。

陳其邁在會議中，指示農委會、行政院消保處等單位，全力調節端午節民生物資供需，並嚴密監控相關物資市場行情，若發現異常情形，應即時查處，確保國人歡度端午佳節。對於端午節前需求可能增加的各類農產品，及受0517豪雨影響的蔬菜產品，他也指示農委會持續監控市場行情變動，加強執行各項調配供應措施。

陳其邁指出，由於中國大陸非洲豬瘟疫情造成豬隻嚴重損失，未來恐造成國際性豬肉短缺與漲價，進而可能推升國內豬肉價格，因此指示農委會持續掌握國內外豬隻與屠體的產銷變動情形，並適時提高國內豬隻生產與自給率以為因應。

消保處報告指出，已針對今年量販店、超市與便利商店粽子價格進行訪查及預購型錄檢視，與去年相較有三成三價格上漲，漲幅多在兩成以下。消保處呼籲消費者可多比較，聰明消費。

針對豬肉需求方面，農委會指出，調配今年五月份毛豬預供上市59.7萬頭，較去年同期實際供應58.8萬頭，增供9千頭，每日平均供應量約2.2萬頭與近5年平均相當。

農委會指出，國內進口豬肉存量充足，零售價格持穩，目前國內1至4月豬肉進口量約3.2萬公噸，與去年相近，顯示國內進口豬肉存量尚充足，且國內豬肉零售價格持穏，指標部位（里肌、五花）肉品自年初迄今與去年同期比較無大幅波動。

農委會也提前部署未來國內毛豬生產，提出產銷調節因應措施，包括請縣市政府輔導養豬業者將生產目標由805萬頭提高至820萬頭；請台糖依國內需求適時調整毛豬生產計畫，適時調整國內豬隻生產與自給率，以為因應；請中央畜產會伺機釋出凍存豬肉；請肉品市場及供應管道（農會、合作社）維持供銷秩序穩定。

在聽取主計總處「消費者物價指數（CPI）情勢」報告後，陳其邁指出，根據統計，今年1至4月CPI較去年同期漲0.40%，核心CPI漲0.47%，整體物價漲幅仍屬溫和平穩。未來物價變動狀況，請相關機關持續密切關注。