中美貿易戰狼煙再起 國際仲裁風生水起

2019-05-28 19:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳俍任 ╱即時報導



繼美國於2018年間陸續對若干中國進口商品徵收10%-30%的關稅(稅率視具體商品而定,包括自2018年9月24日起對從中國進口的2仟億美元商品開徵10%懲罰性關稅),中國實施報復性關稅;儘管雙方於2018年12月1日在G20峰會中同意進行為期90天的談判,其後並延展談判期間。談判期間,雙方態勢雖似略見和緩,惜最終仍談判未果,狼煙再起。

美國自2019年5月10日起對從中國進口的2仟億美元清單商品加徵的關稅稅率由10%提高到25%,並且揚言威脅將對另外3250億美元的中國商品徵收25%關稅;中國旋即展開報復,表示將自6月1日起對約600億美元的美國商品加徵關稅。抑有進者,美國外國投資委員會(Committee on Foreign Investment in the United States,簡稱 CFIUS)對中資的審查趨嚴,美國並宣布禁止企業使用對國家安全構成危險的公司所生產的電信設備,中美貿易戰似有愈演愈烈之趨勢。

國際仲裁風生水起

台商深耕中國大陸數十載,儘管近十年餘來,因為大陸工資上漲、環保法令要求提高等各項因素,已有不少台商將工廠遷移至東南亞、非洲等地,但也有許多台商仍在大陸保有生產基地,恐難免於中美貿易戰的衝擊。特別是,許多台灣製造業擅長追求高CP值、物美價廉,利潤空間極小,加徵的關稅稅率高於商家原本的獲利率,根本無法自行吸收增加的關稅,而必須抬高售價,此際,倘若買家能在他處覓得價格合宜的替代品,很可能會轉向其他賣家;已簽訂的買賣契約難以後續執行、運送契約也可能發生問題;此外,正在商議中,甚至已簽約在大陸合資、合作、建廠等計劃,當事人都可能重新評估,甚至不再有意願履約;隨CFIUS對中資的審查趨嚴,中資對來未赴美投資的計劃也趨向保守。凡此,可能影響現金流、貸款契約、上市計劃、投資計劃等;更何況坊間還有關於可能因此引發人民幣匯率重大變動等的推測。總之,中美貿易戰在各方面的影響既深且廣,各式商業爭議紛至沓來,勢所難免。國際仲裁一直是國際商業社會經常選用的爭議解決方式,可合理預見,國際仲裁案件數量又將迎接一波高峰。

最高人民法院與香港間的新《安排》

在涉及亞洲的國際仲裁中,當事人經常詢問的問題之一是:仲裁地約定在香港和約定在新加坡有何不同?就此,坊間有各種比較,過去乎未見兩者間有非常重大的實質差異;然而,在2019年4月2日最高人民法院與香港特別行政區簽署《關於內地與香港特別行政區法院就仲裁程序相互協助保全的安排》(簡稱《安排》)及隨後將依據本《安排》而出台的司法解釋實施後,上述局面將有所改變。

向來,除了部分海事仲裁的例外情況外,原則上當事人就仲裁地在中國大陸境外的仲裁案件,無法向中國大陸人民法院申請保全程序;因此,倘若當事人認為在仲裁程序開始前或進行中,向中國大陸人民法院申請保全程序,以凍結對方在大陸境內的財產或保全證據等至關重要的話,當事人就必須同意將爭議提付大陸境內的仲裁機構仲裁,日後才可能向中國大陸人民法院申請保全程序。

如今,本《安排》就上述跨境保全程序提供了法律上的依據,使得有上述保全程序需求的當事人可以選擇以香港為仲裁地,將爭議提付符合本《安排》第二條第二款的仲裁機構,增加了當事人的選擇可能性,非常有利於吸引有此保全需求的當事人選擇香港作為涉中案件的仲裁地,在實務上具有重大影響,其具體執行細節將由日後公布的司法解釋予以完善,殊值實務界人士持續觀察。

欲適用本《安排》,必須滿足二個前提條件:其一,以香港為仲裁地;其二,仲裁程序由符合本《安排》第二條規定的仲裁機構或常設辦事處管理。依據本《安排》第二條第二款,上述機構及常設辦事處的名單尚待由香港特區政府向最高人民法院提供,並經雙方確認;但據了解,香港國際仲裁中心(HKIAC)、中國國際經濟貿易委員會香港仲裁中心(CIETAC Hong Kong Arbitration Center)、中國海事仲裁委員會香港仲裁中心(CMAC Hong Kong Arbitration Center)、國際商會(ICC)國際仲裁院香港秘書局均屬上述本《安排》第二條規定之仲裁機構或常設辦事處。

本《安排》是雙向的。依本《安排》,當事人就仲裁地在大陸境內的仲裁程序,也可以在仲裁程序開始前或進行中,向香港法院申請保全程序。然而,在本《安排》簽署前,依據香港《仲裁條例》(第609章)第45條的規定,不論仲裁地在香港或香港以外之地區(例如中國大陸),當事人均可向香港法院申請頒發臨時措施,而且實務上已有當事人就仲裁地在大陸境內的仲裁程序,成功依上述規定獲得香港法院頒發時臨措施的案例,故本《安排》關於提供跨境保全司法協助的意義,主要體現在「以香港為仲裁地、需向中國大陸人民法院申請保全程序」的方面。

這是中國大陸法院首次對以中國大陸境外之法域為仲裁地的仲裁程序提供保全協助,並且限於以香港為仲裁地的仲裁程序,使得香港與其他中國大陸境外之法域相較,具有獨一無二的優勢,有專家認為這是香港受惠於「一國兩制」的具體實踐。

對於台商而言,依其在具體交易中的角色不同,在選擇仲裁地時,宜視個案情況不同,有不同的偏好傾向。例如,若台商的交易相對方在大陸有資產,且認為在本交易中,日後自己比較可能是求償的一方,為求在仲裁程序開始前或過程中能就對方在大陸的資產申請財產保全,其可能傾向選擇以大陸或香港為仲裁地。反之,倘若台商在大陸有資產,自認在具體交易中,比較可能是被求償的一方,為避免其在大陸的資產於仲裁程序開始前或過程中被申請財產保全,其反而宜選擇大陸及香港以外的地區為仲裁地。對於已約定以香港為仲裁地的潛在爭議案件,聰明的商業人士宜選聘專業的法律團隊,掌握最新的法律動態,適時依法採取措施,以最大程度地保障其權益。