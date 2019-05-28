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美國強力抵制華為 本土科技產業受害

2019-05-28 16:59台灣醒報 記者施養正╱台北報導

外媒指出，美國頒布華為禁令恐對自家科技大廠造成龐大經濟損失。(photo on ...
外媒指出，美國頒布華為禁令恐對自家科技大廠造成龐大經濟損失。(photo on Wikimedia)
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「美國絕對需要華為！」外媒報導，華為每年從美國公司採購價值超過110億美元的商品及服務，「禁華令」將造成與華為有業務往來的美國公司及其員工極大的經濟損失，恐導致美國數以萬計的就業機會消失。此外，封殺華為也會使美國在推出5G網路方面無法與全球保持同步，甚至可能會落後許多計劃推出5G的歐亞國家。

縮減美國就業機會

《紐約時報》評論指出，美國總統川普於5月初宣布進入「國家緊急狀態」，為禁止華為設備在美國銷售鋪路。商務部長羅斯也隨後發布命令，要求華為在向美國企業購買零組件和技術之前，必須徵得美國政府的許可。報導認為，此命令讓華為可能完全無法獲取其網路設備及智慧型手機所需的關鍵元件。

然而，禁令同時將損害一般美國公民及企業的利益，因他們無法獲得華為的領先技術，必須調漲服務價格。此外，華為是全球通信業公認的5G技術領導者，封殺華為可能會使美國在推出5G網路方面無法與全球保持同步。

屆時，美國將落後於許多計劃推出5G的歐亞國家，並讓他們搶得先機，向美國居民提供新產品和新服務，《紐時》也舉例，當初美國迅速推出4G無線技術時，當地企業就是如此。

美企從華為獲益較多

《BBC》則報導，美企當中以偉創力（Flex）、博通（Broadcom）及高通（Qualcomm）在華為賺取的收入最多。而偉創力在亞洲設有多處據點，當中就有為華為代工的工廠。因此，華為多數智慧型手機、筆電的訂單都交給偉創力，該公司去年營收有24.3億元人民幣來自華為。

至於博通和高通則向華為出售芯片、零部件等產品，去年分別從華為獲得人民幣20.9億（約新台幣90億）和15.8億元（約新台幣80億）的訂單。

朝野大力支持禁令

即便如此，「禁華令」依舊廣受美國朝野支持，《BBC》指出，美國參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示，「禁華令」是有利美國國家安全的決定，並強調，「美國一直都知道外國通訊企業造成的威脅，尤其像華為與中興等中國企業。」

參議院情報委員會的民主黨領袖華納（Mark Warner）也認為，抵制華為是政府必須要走的路，這也如實反映出「華為、中興等中國企業，威脅美國與其盟友通訊安全」的現實。共和黨的情報委員薩瑟（Ben Sasse）則發表聲明表示，中國的主要出口產品是間諜，中國共產黨和華為這種中國『私營企業』之間的界限，實際上只是一種幻想。

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