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周行一：未來一、二年全球經濟是悲觀的

2019-05-28 15:27經濟日報 記者曹逸雯╱即時報導

國立政治大學財務管理學系特聘教授周行一今（28）日在出席由《經濟日報》主辦的「2019大師論壇」進行專題演講時表示，短期間美中貿易戰會持續，中長期會隨美國與世界經濟狀況動態演變，過程中正面與負面資訊將層出不窮，影響金融市場，簡言之，未來一、二年全球經濟是悲觀的。

周行一今日出席由《經濟日報》、第一銀行及中華經濟研究院共同主辦的2019大師論壇，以「未來經濟格局─從『美國再次偉大』及『我們會贏』談起」進行專題演講，分別從川普的策略、習近平的策略，以及70~80年代日本的崛起給中國大陸的啟示來分析。

周行一表示，美國要的是一個國力不強，可受控制，不具威脅性的中國，而習近平顯顯然無法在這方面滿足美國，除了中國大陸不可能自貶國力之外，還有一些來自國內的重要挑戰。

周行一也表示，美中貿易戰才剛開始，而且美國占上風，因為美國的大學、科技與經濟實力具有相當大的優勢，而中國大陸的經濟成長率正逐步降低至6%，需要時間調整，所以希望延緩美國的打擊，美國最近對2,000億美元的大陸貨品調高關稅至25%，並威脅對另外3,000億美元的貨品開徵25%的關稅，同時打擊華為，就顯示美國不願意給大陸調整結構的時間。

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