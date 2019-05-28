打造高雄港第七貨櫃中心 港務公司鞏固貨櫃樞紐地位

2019-05-28 14:43 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



台灣港務公司高雄打造高雄港第七貨櫃中心，規畫5座深水碼頭，碼頭長度達2415公尺，可供停靠2.2萬TEU超大型貨櫃輪作業，發展全自動化大型貨櫃基地，第一期碼頭及填地工程已近完工，行政院核定第二期碼頭及全區櫃場基礎設施工程計畫，目前正辦理細部設計作業，今年6月後就可辦理發包作業：

高雄港第七貨櫃中心規畫5座深水碼頭，碼頭長度達2415公尺，可供停靠2.2萬TEU超大型貨櫃輪作業，搭配縱深700公尺的櫃場腹地，發展全自動化大型貨櫃基地。

港務公司表示，7櫃中心第一期碼頭及填地工程已近完工，行政院已核定第二期碼頭及全區櫃場基礎設施工程計畫。目前進行細部設計作業，行政院公共工程委員會審議工程經費後，將在今年下半年起發包。

由於目前國內缺乏可停靠2萬TEU以上貨櫃輪的深水碼頭，加上國際航運界爭相訂造2萬TEU以上巨型貨櫃船，並投入營運風潮不減，使第七貨櫃中心之優勢發展條件深獲長期以高雄港作為母港之長榮海運青睞。

去年12月11日長榮海運與港務公司簽署第七貨櫃中心5座碼頭及櫃場租賃租約，打造營運櫃量達410萬TEU/年以上的大型自動化貨櫃基地。

第七貨櫃中心預計於民國111年6月、112年6月分兩期兩階段完成基礎設施工程，交付長榮海運建置營運機具設備，在112年起投入營運。