遏止外力介入採購案 水利署廉政平台防弊

2019-05-28 14:10 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



水利署第7河川局日前驚傳，有公務員因與包商產生口角，而被打到腦震盪、手骨碎裂住院。水利署今天召開廉政會議，協調履約程序爭議外，未來將運用「廉政平台」跨域結合法務部廉政署、檢查、調查、審計機關、工程會等，從法規面、制度面、執行面提供專業意見作為採購參據，並排除不當干擾，防範弊失發生，建立乾淨及透明的作業環境，以順遂推動各項工程。

此外，水利署強調，為杜絕借牌疑慮，加強開標審標內控機制，強化履約過程稽核監督，一有發現借牌情事，除了依法移請檢調廉偵辦外，更將依採購法第101條規定刊登為拒絕往來廠商。

為確保履約爭端調處、採購品質保障及優化履約管理，水利署今與各河川局及水資源局同步邀請履約中廠商代表舉行廉政會議，除與履約中廠商宣導履約爭議調處程序，同時也再次宣示水利署遏止暴力、借牌及不當勢力影響採購公平的決心。

水利署表示，提供同仁安心安全的工作場域、維護公平公正的採購環境，一直都是該署施政的重要考量，為此，近幾年來持續建構水利人員與廠商的互動準則、履約疑議輔導機制、廉政平臺交流、工程行政透明措施等，致力促進良善治理，防止履約爭議，建立乾淨、透明的工作環境，期能順遂推動各項水利重大建設。

今日廉政會議，各單位除向廠商說明以暴力、脅迫等影響採購過程公平或品質的法律責任，並宣導「工務行政透明與履約疑義輔導計畫」，鼓勵廠商遇有爭議時能善加利用，避免因誤解產生誤會而影響工程的推動。