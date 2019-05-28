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興達電廠新增燃氣機組 環評初審過關

2019-05-28 13:34經濟日報 記者翁至威╱即時報導

台電規劃在高雄興達電廠新增三部燃氣機組，並逐步讓舊燃煤、燃氣機組除役。環保署專案小組今（28）日針對此案召開第4次初審會議，環評委員認為，此次台電釐清許多主要問題，且燃煤轉燃氣是國家趨勢，決議建議通過此案，送環評大會確認。

台電公司表示，「興達電廠燃氣機組更新改建計畫」將新增3部燃氣複循環機組，總裝置容量約390萬瓩以下，燃煤機組除役後，興達電廠裝置容量將增加180萬瓩。

而為了確保電力供應穩定，台電計畫「先建後拆」，在新設燃氣機組穩定商轉後，既有發電機組陸續除役。

為回應民眾訴求，台電也在前次初審會議中承諾，原規劃2024年除役的舊燃煤機組1、2號機，將提前至2023年除役；3、4號燃煤機組原規劃2027年除役，也將分別提前至2025年、2026年。

不過，環評委員指出，據台電規劃，新設燃氣機組1、2號機在2024年6月前就可商轉，舊3、4號機是否可提前到2024年12月除役？

台電對此回應，供氣問題是關鍵，須配合接收站供氣期程，且供氣是陸陸續續逐年穩定，加上2023年除了興達外，協和、麥寮等電廠也有機組除役，配合供電穩定，仍希望維持原除役規劃，但台電也承諾，只要供氣足夠，調度上絕對以燃氣為優先。

經濟部次長曾文生則承諾，希望與高雄市政府協商，進一步針對冬季減煤，初步盤點冬季六個月減煤可超過六成以上。

台電表示，配合地方政府減煤政策，某程度上已經達到兩部舊燃煤機組提前除役的效果，希望在穩定供電狀況下，逐年降低空汙。

儘管今早北部降下大雨，不過包括環保團體、在地居民等，今日出席旁聽狀況仍相當踴躍，光是旁聽民眾發言合計就超過一小時。

環保團體認為，新電廠預定地對溼地造成破壞，加上高雄長期忍受空汙，呼籲台電應讓舊燃煤機組儘早除役，希望台電評估「先拆後建」。

不過先拆後建帶來的缺電問題也受到關注，居民表示，電廠興建牽動經濟發展，在地想要「發大財」，不懂環保團體為何要阻攔。

環保署專案小組今（28）日針對興達電廠新增燃氣機組案召開第四次初審會議，建議通過...
環保署專案小組今（28）日針對興達電廠新增燃氣機組案召開第四次初審會議，建議通過，將送環評大會確認。記者翁至威／攝影
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