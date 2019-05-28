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財長蘇建榮：研擬三項措施誘發創新

2019-05-28 09:57經濟日報 記者林子桓╱即時報導

財政部長蘇建榮。聯合報系資料照／記者鄭超文攝影
財政部長蘇建榮。聯合報系資料照／記者鄭超文攝影
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政府如何運用科技創新，提升國家競爭力與經濟成長率成為重要課題。財政部長蘇建榮今（28）日表示，台灣政府也正在研擬產業創新、台商回流方案及境外資金匯回等措施，希望能用政策誘發創新，帶動台灣經濟成長。

財政部長蘇建榮出席由《經濟日報》、第一銀行及中華經濟研究院共同主辦的「2019大師論壇」，致詞時表示，為厚植台灣經濟成長潛能，今年我國國家發展計畫目標，宣示「以創新帶動各項結構改革，加速產業轉型升級，以提升國家競爭力及活絡經濟發展」，展現政府重視創新的政策思維，另為配合創新產業發展政策，立法院初審通過延長產業創新條例的租稅優惠期限，提供企業長期投資誘因。

此外，美中貿易戰紛擾為我國帶來產業轉型及升級契機，政府推出「歡迎台商回台投資行動方案」，將企業須具備智慧化元素及屬創新領域列為資格要件，期待吸引台商回台投資之際，兼顧產業升級的目標。

面對全球經濟與租稅環境變遷，台商有調整投資架構及全球營運布局而匯回資金之需求。為使台商資金安心回台，並引導回流資金挹注我國產業及金融市場，促進經濟發展及增加就業，財政部在符合洗錢防制、促進經濟發展及維護公平三原則下，研擬符合國際洗錢防制與租稅規範之「境外資金匯回管理運用及課稅條例」草案，目前正在立法院審議中。

近年來人工智慧、雲端科技、物聯網（IoT）、大數據及金融科技（FinTech）興起，科技創新能力成為企業提升競爭力的關鍵因素，政府也將如何運用科技創新，提升國家競爭力及經濟成長率視為重要課題，尤其台灣是一個天然資源有限的國家，也面臨人口結構老化問題，科技創新能力對國家經濟長期永續發展格外重要。

在政府及企業共同努力下，台灣在科技創新能力表現上已有良好成果，根據瑞士世界經濟論壇（WEF）「2018年全球競爭力報告」，台灣在「創新能力」評比中，排名全球第4位。

WEF更表示德國、美國、瑞士及台灣四個國家是「超級創新國」(super innovators)，評比分數遠高於其他國家，代表政府持續優化新創事業投資環境等政策已顯露成效，並獲得國際肯定。

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