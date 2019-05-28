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美國商務部制裁黑名單 華為代理商「訊崴科技」入列

2019-05-28 08:57經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

圖為5月上旬，福州一展會上華為展區受到民眾的關注。（資料圖片） 中新社
圖為5月上旬，福州一展會上華為展區受到民眾的關注。（資料圖片） 中新社
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針對美國商務部公布制裁黑名單，有台灣公司上榜一事，經濟部國貿局表示，台灣僅1家企業「訊崴科技公司」列名其中，該公司是華為在台灣總代理商。

經濟部貿易局指出，這次華為公司及其分布20餘國的68家相關企業遭美國商務部列入出口管制名單，台灣的「訊崴科技公司」也名列其中。

此外，還有七家台灣公司或個人，則是自2012年起陸續違反美國對伊朗禁運令而被列入管制清單，包括：聲威網絡科公司、英銳科技有限公司、Kuang-Su有限公司、Infinity Wise科技公司、Hosoda Taiwan有限公司的台灣主管Arthur Shyu，以及陸星科技公司以及陸星科技負責人陳宜蘭。

不過，經濟部貿易局表示，上述七家台灣公司或個人與華為案無關，也不會對我國產業造成影響。

經濟部貿易局指出，美國的出口管制規定具有域外管轄權，因此美國商務部會依據所蒐集情資，主動進行調查，過程中並未尋求經濟部提供協助。

此外，經濟部貿易局也表示，自2012年美政府對伊朗實施制裁以來，為避免我國企業因違反美方相關禁令而遭制裁，曾多次在研討會中加強宣導，並在經濟部及貿易局網頁中公布提醒訊息，促請業者保持警覺，勿因觸犯美國禁令致影響權益。

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