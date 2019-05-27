婚姻比你想的還重要 同婚帶來這些實質保障

2019-05-27 20:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊超丞 ╱即時報導



台灣成為亞洲首個允許同性婚姻的國家，法規上路首日就有超過5百對同性伴侶結婚。婚姻不只是愛的證明，同時也攸關稅務、勞動權益，甚至保險受益人等實質權利。