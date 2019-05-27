避偏心台商 外勞優惠擴及本土企業？勞長：要考慮平衡

2019-05-27 20:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ╱即時報導



勞動部長許銘春今到立院衛環委員會詢答時表示，希望能在總統蔡英文連任任期內將基本工資調升至3萬元。 記者葉冠妤／攝影 分享 facebook

台商回流強強滾，引發外界認為政府偏心回流台商，經濟部擬針對本土企業投資研議優惠方案。綠委今（27）日在立法院社福委員會質詢，外勞優惠能否擴及到本土企業？對此，勞動部長許銘春表示，勞動部立場就是堅持土本勞工就業，並「考量平衡」。

許銘春此說法，外界解讀似有鬆口之意。許銘春稍後受訪表示，最近以來各界都有政府政策獨厚台商，忽略長期在台投資的本土業者的聲音，外勞優惠能否擴及到本土企業，這是政府政策，由政院和國發會作政策評估，站在勞動部立場，尚未討論到外勞問題。

勞動部官員也表示，對於很多本土企業來說，現行3K五級制+Extra，Extra都沒有用到上限15%，主要是很多企業不願意繳高額就業安定費，顯示現行制度應該是夠用，在此情況下，再增加本土企業外勞配比，並無太大意義。

許銘春表示，勞動部對外勞的使用有嚴格把關，包括這波台商回流雖可在現行3K五級制及Extra制之外，再提高10%外勞比率；但勞動部要求必須聘僱一定比例本勞，且月薪須在3萬元以上等，就是堅持本國勞工就業。

此外，針對國發會及政院研議台商回流再進一步提高外勞比率，由10%提高至15%，勞動部表示，尊重並配合政院規畫。不過，官員也透露，對於多數台商來說，現行3K五級制及Extra制之外，再提高10%外勞比率，其實都已經夠用了。勞動部也不贊成調降Extra配額的就業安定費。