財政法案塞車 長照扣除額擇期再審

2019-05-27 18:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 程士華 ╱即時報導



立法院財政委員會本周由民進黨輪值召委施義芳排審《海關進口稅則》、《所得稅法》與《境外資金匯回管理運用及課稅條例》等重大財政法案，然而今（27）日會議中針對海關降稅產品爭論不休，未能處理原本於今日排審的長照扣除額、名模條款等所得稅相關修正。

為了長照政策，行政院擬比照幼兒學前特別扣除額，擬定長照特別扣除額，每人每年可定額減除12萬但設排富條款；另因名模林若亞提出行政訴訟，司法院以釋字745號宣告現行定額扣除之薪資特別扣除額有違《憲法》第7條之平等權保障，財政部為此提出研議修法納入職業專用服裝費、進修訓練費、職業上工具支出等項目可列舉扣除，未來報稅時可與薪資定額扣除二擇一適用。

財委會今日排審關稅、長照扣除額與名模條款等3大案，約於下午1點半起進入逐條討論，然而國民黨立委賴士葆、費鴻泰等不斷對於首案關稅議題提出質疑，逐一指出稅則關稅減免獨厚日本，甚至可能衝擊本國產業，是顧及駐日代表謝長廷顏面而降稅。

會議過程一度休息協商逾1個小時，然而直至下午5點仍無法達成共識，全案留待周四委員會處理；至於長照扣除額、名模條款等今日排審法案，則礙於議程而未能展開討論。民進黨立委江永昌表示，相較之下海關關稅與境外資金匯回專法則較為急迫，而《所得稅法》的修正皆可回溯至今年1月1日，即明年報稅才適用，時間上較有餘裕，但擇期再審亦不排除於加開臨時會期間審查