Q1獲利直逼去年全年 台達化看下半年卻「高度保守」

2019-05-27 16:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 曾仁凱 ╱即時報導



台達化（1309）第1季每股純益0.6元，獲利直逼去年全年，表現優於預期，不過受到美中貿易爭端再起，台達化對於下半年看法轉為「高度保守」，其中天津廠擬暫時停產。

台達化今天舉行法說會，總經理吳培基表示，美中貿易戰的消息不斷，由於台達化所生產的ABS（苯乙烯共聚合樹脂）等主要產品，主要應用在空調、冰箱、電視機等家電產品或汽車配件，剛好都是貿易戰關稅的重災區。

台達化去年上半年每股純益本來已經達到1.2元，但下半年美國總統川普分兩波對大陸商品實施關稅，使台達化去年第3季獲利幾乎掛蛋、第4季更是陷入虧損，導致全年每股只賺0.63元。

而今年第1季，貿易戰的氣氛趨於緩和，加上大陸官方對家電、汽車祭出補貼措施，推升台達化今年第1季每股獲利衝到0.6元，直逼去年全年，表現優於預期，原本對於今年看法轉趨樂觀。