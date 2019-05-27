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國發會下周率隊赴歐 展開首屆數位經濟對談

2019-05-27 15:44經濟日報 記者林于蘅╱即時報導

國發會主委陳美伶今（27）日表示，下周將協同政府各部會赴歐盟會談，展開首屆數位經濟對談，除了各部會將針對資安、智慧政府、AI、金融科技、5G、及產業數位轉型等議題與歐盟高層對話之外，國發會也將回應歐盟對台灣GDPR自我評估報告之八大疑慮。

陳美伶表示，這是台灣第一次與歐盟高層展開數位經濟對話，期待建立這樣機制之後，明年能在台灣舉行；本次同行團隊，包含經濟部工業局、科技會報辦公室、科技部5G辦公室、NCC、公平會、行政院資安處及金融研訓院等相關部會。

陳美伶說，本次赴歐也將各安排二日到荷蘭和愛沙尼亞，了解其新創事業的發展及政府走向智慧化的過程；其中，陳美伶指出，愛沙尼亞是數位國家的典範，將在當地與內政部次長的團隊會合，針對預計明年10月上路的新版「數位身分識別證」（New eID）細節討論。

另外，國發會積極申請GDPR的適足性認定，也在去年底遞出台灣的自我評估報告，歐盟3月時正式回應，並提出八個問題要求台灣提出答覆說明，並進入技術性協商，其中一項希望台灣能成立專責機關，其餘七項則屬於資安保護較為技術面的細節。

國發會表示，將與歐盟溝通，使其了解台灣的組織改造存有一定的難度，需要經過修法、立法審查過程，現階段難以一步到位；且國發會在去年7月初，已成立「個資專案辦公室」，與歐盟溝通互動良好，盼能先以這樣的組織先行實施。

歐盟國發會陳美伶
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