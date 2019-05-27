「Uber條款」緩衝期延長 公告4個月後執法

2019-05-27 15:30 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



Uber與租賃車合作後，造成租賃業、計程車業惡鬥，交通部今年2月提出俗稱Uber條款的「汽車運輸業管理規則」修正草案，兩個月預告期4月26日截止。交通部已在上周末開過法規委員會，緩衝期從3個月延長到4個月，將在公告後4個月開始執法，小客車租賃業者必須擬營業計畫書、造冊列表報公路總局核定，不然可罰9000元到9萬元罰鍰。

據了解，近來已有部分原Uber駕駛轉入計程車業。四月底草案預告期滿時，交通部曾指若Uber仍欲維持短程、即時派遣服務，應成立為計程車客運服務業，但Uber不願加入。對於Uber認應鬆綁彈性費率，也有計程車業者認為，Uber自詡為平台業者，但若非運輸業者就沒有談論定價的資格，讓該案至今仍卡關。

Uber條款在預告期滿後，必須歷經法規委員會、部務會報後，才會公告上路，最快本周四可進入部務會報；但本周三、四立法院安排馬祖地區交通建設考察，目前尚不確定是否會召開部務會報。至於專家呼籲鬆綁目前「一人一車隊」，改採多平台派遣，據了解，交通部將在草案公告後啟動鬆綁。

針對交通部預告Uber草案，在公共政策網路參與平台中，有高達7601則民眾留言，質疑「為何1小時以上才能租車？租30分鐘也是0.5小時，就不能租了？」、「請尊重消費者選擇權」、「交部淪小黃打手」，租賃業、計程車仍爭執不下，交通部本月23日在公共政策網路參與平台回應。

交通部強調，由平台業者主導提供即時派遣、短途載客、自訂費率，形容「穿著租賃車的外衣，作著計程車的生意」，已嚴重破壞市場秩序，並重申Uber只要在台申請計程車客運服務業，可再申請多元化計程車服務，仍可扮演資訊平台角色，派遣多元化計程車，外觀、費率、營運模式都鬆綁，交部盤點仍有1.8萬個計程車空車額度，吸納此類租賃車。

不過，Uber今天也再度發布新聞稿表達失望。對於交通部認為「並未朝令夕改」，Uber重申，現行Uber營運模式是遵守2017與交通部達成的協議，與租賃業者合作，由科技平台以App協助尋找需用租賃車的租車人，由小客車租賃業者作為派遣及營運主體，並不因科技而影響租賃業本質。且計程車可排班、路招、不用繳稅，獲得大眾運輸業的燃牌照優惠與減免，都是租賃車並未享有的。

對於「以1小時為起租時數」，Uber表示，經過請教法務專家研究消保法，以及「小客車租賃定型化契約應記載及不得記載事項」與「小客車租賃定型化契約範本」，發現定型化契約內所寫的日租、時租，只是「列舉其中兩種計算租金的方式，並不是限制不得以分鐘為單位來計算」，而且定型化契約內所列舉的計算租金方式，是避免保護消費者被收取過多逾時還車的租金費用，並不是法規限制必須以小時為最低單位來計費。

Uber強調，過去受到科技限制，當時的定型化契約寫了日租跟時租，以及未滿1小時的租車逾時還車就用1小時來計算，「但現今的科技已經可以精算到分分秒秒」，租賃車業者願意提供讓租車人使用多久的車子，就收多少租金，計算單位到分鐘，站在保護消費者權益的前提，時間拆分越細越能提供比定型化契約更優渥、有保障的消費服務，並且真正兼顧消費者權益。

Uber認為，交通部此次修法以1小時為起租時數，「是以法規新增對租賃業營業範圍的限制，更是以法規新增對消費者租車時間的限制，我們認為已經違背憲法所保障的人民基本權利。」

至於「多元化計程車」方案，Uber認為，從資訊科技平台能有效提升運輸效率角度來看，Uber持不同意見。多元化計程車還是架構在既有的過多管制的計程車法規中，且所謂的「浮動費率」還是以「跳」「錶」收費，並不能真正地應用科技與數據，依市場即時需求彈性的降低或提高車資。