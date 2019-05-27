陸對進口苯酚祭反傾銷 台化、信昌化間接受惠

2019-05-27 14:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 曾仁凱 ╱即時報導



大陸商務部今天宣布對原產於美國、歐盟、韓國、日本和泰國的進口苯酚（Phenol）祭出臨時性的反傾銷措施，大陸海關將向被點名的公司徵收11.9%至129.6%不等的保證金。由於台灣不在此次名單中，國內台化（1326）、信昌化等苯酚廠有望間接受惠。

台化除了麥寮廠生廠的苯酚有部分外銷到大陸，另外在中國的寧波廠也有生產苯酚。隨這波競爭對手被課徵反傾銷保證金，相較之下台化取得相對優勢，可望間接受惠。

而台泥集團旗下的信昌化，苯酚占公司營收比重將近三成，更是成為受惠者。受相關消息激勵，信昌化今天中場以後股價拉高，終場大漲0.75元、收在20元，回到半個月來的股價高點；台化股價也上漲0.5元、收在106.5元。

大陸商務部今天宣布，對原產於美國、歐盟、南韓、日本和泰國的進口苯酚實施保證金形式的臨時反傾銷措施。大陸商務部初步裁定原產於上述五國的進口苯酚存在傾銷，國內產業受到實質損害，且傾銷與實質損害之間存在因果關係。

大陸以傾銷幅度，要求被點名的各公司進口時要向大陸海關提供相應的保證金，比率從11.9%至129.6%不等。其中以美國廠商被要求保證金稅率最高，英力士美國公司（INEOS Americas）被徵收保證金比率達129.6%，美國蘭科運營公司（Blue Cube）125.4%，其他美國公司為129.6%；歐盟方面，英力士苯酚公司（INEOS Phenol）、英力士苯酚比利時公司（INEOS Phenol Belgium）和其他歐盟公司均為82%。

亞洲方面，日本三井化學和其他日本公司為81.2%；韓國錦湖P&B化學株式會社KUMHO P&B被徵收13.9%的保證金、LG化學13.3%，其他韓國公司為23.7%；泰國PTT 苯酚公司為11.9%，其他泰國公司28.6%。

苯酚為重要的化工原料，主要用於生產酚醛樹脂、己內醯胺（CPL）、雙酚A、己二酸、苯胺、烷基酚、水楊酸等，被廣泛應用在工業及醫學用途。