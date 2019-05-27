省電就看這個關鍵數字 冷氣選購攻略大公開

2019-05-27 12:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



時序轉入夏季，冷氣機成為許多居家、工作場所不可或缺的好夥伴。經濟部標準檢驗局列出七大選購及使用冷氣撇步，除了買得安心，還可達到節能省錢的成效。

首先，建議先請冷氣業者針對空間坪數大小、適合分離式或窗型冷氣機、是否有西曬問題等環境因素評估合適機種。

其次，可依價格高低、噪音大小、省電能力、商品外觀等個人需求，選擇廠牌與機種。

標檢局提醒，購買時應該檢視廠商名稱、電器規格、以及是否具備商品檢驗標識。

值得注意的還有這個「關鍵數字」，冷氣機能源效率區分為第1級至第5級，數字愈小代表愈省電。

標檢局也提醒，使用前應詳閱使用說明書及相關注意事項，建議溫度設定在26至28度並配合電扇使用，可以達到省電的效果。

此外，每年開始使用冷氣前，應先清洗濾網，並注意冷氣機情形，若有運轉不順暢或故障時，應立即停止使用，並連絡原廠商服務站檢修。

如逢秋冬季節、長時間不使用冷氣機時，也應拔掉電源插頭或關閉電源迴路開關，不僅節省電費，也能避免發生意外。

標檢局特別呼籲，冷氣機使用數年後，可能因長期暴露室外風吹日曬、內部塵埃累積，而造成絕緣劣化，建議每年定期請原廠服務站進行檢查及清潔維護，以確保使用安全。