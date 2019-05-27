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美中貿易戰加劇 經部：國內民間消費動能仍穩定成長

2019-05-27 12:20經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

美中貿易戰烽火連天，根據經濟部統計處今（27）日公布的當前經濟情勢概況資料顯示，全球貿易皆放緩，經濟合作暨發展組織（OECD）5月21日預測今年全球經濟成長3.2%，較3月下修0.1個百分點，各主要國家出口今年以來亦普遍下滑，所幸國內經濟的民間消費動能仍穩定成長，其中零售及餐飲業4月營業額均雙雙創下歷年同月新高，分別年增4.4%、2.0%。

經濟部統計處指出，近期美中貿易緊張情勢加劇，增添全球經濟前景的不確定性，恐進一步削弱全球貿易成長動能，各主要國家出口今年以來亦普遍下滑，1~4月我國出口年減4.0%，南韓年減6.9%，日本年減5.8%，新加坡年減2.9%，中國大陸則年增0.2%。

美中貿易戰一波又一波，愈打愈兇，所幸國內經濟的民間消費動能仍穩定成長。根據經濟部統計處最新資料顯示，4月零售業營業額年增4.4%，其中綜合商品業的百貨公司受惠新商場開幕及清明連假的集客效應，年增4.5%。超級市場則因集點換購活動挹注，年增7.2%，便利商店及量販店分別年增2.5%、4.0%。

另外，新車上市也帶動汽機車零售業年增6.6%，電子購物及郵購業因結合品牌行銷及擴展服務年增8.1%，家用器具及用品業因展店及來台旅客擴增推升珠寶買氣，年增8.3%。

4月餐飲業營業額也達621億元，年增2.0%，其中餐館業因連假出遊及聚餐效應，年增1.9%，飲料店業則因展店及天氣轉熱拉升冰飲品需求，年增3.8%。累計1至4月，餐飲業營業額為2,685億元，創歷年同期新高，年增4.9%。

餐飲業經濟部
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