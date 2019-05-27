5月消費者信心指數 未來半年投資股票時機下降最多

2019-05-27 11:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



中央大學台經中心今（27）日公布五月消費者信心指數（CCI），調查的總數為79.48點，與上月相較下降5.85點；其中，下降最多的子指標為「未來半年投資股票時機」，唯一上升為「未來半年國內物價水準」

台經中心指出，耐久性財貨時機、投資股票時機、國內物價水準及家庭經濟狀況等四項指標下降，僅國內物價水準一項指標上升，另一國內經濟景氣持平。

下降幅度第一的「未來半年內投資股票時機」，為60.6點，與上個月調查結果相較大幅下降35.8點；由長期趨勢圖看來，此指標較其他指標之變動幅度大，本月為連續11月傾向悲觀。

下降幅度第二的指標是「未來半年國內就業機會」，本月調查結果為101點，較上個月下降0.6點；若從絕對水準來看，卻是唯一呈現「偏向樂觀」的指標。

至於「未來半年購買耐久性財貨時機」為91.7點，終止連五升，與上月下降0.4點；台經中心表示，由性別觀察，調查結果顯示女性高於男性1.2點，顯示女性態度略樂觀。

下降幅度最小的指標則是「未來半年家庭經濟狀況」，本次調查結果為89.8點，與上月的調查結果相較下降0.2點。另外，唯一上升的指標是「國內物價水準」，本次調查結果為48.6點，與上月微幅上升0.4點。