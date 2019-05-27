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「金飯碗」出現位移？ 傳產紡織業年終上衝10個月

2019-05-27 10:56經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

1111人力銀行今（27）日公布「前進傳統產業意願調查」，發現有將近七成九的上班族，有意願或是已經投身於傳統產業之中，而被上班族認同的「傳統產業優勢」，則包括「可學一技之長」(45.5%)、「工時穩定」(42.9%)、「工作機會多」(29.0%)，以及「產業轉型升級中」(24.5%)與「看好產業前景」(22.3%)。

此外，調查也發現，有意進入傳統產業的學歷分布，也以碩士學歷意願最高，其次才是大學。

1111人力銀行副總經理何啟聖指出，面對數位轉型，為了加速升級，傳統產業在經營面、行銷面求才若渴，大量進用頂尖人才，為過去視科技業為第一志願的資訊科技業從業人員，開了另一扇窗，以2018一整年來說，傳統產業的復興帶動了全台製造業產值的成長，年終也開出紅盤，部分產業發出高達10個月的年終獎金，翻轉過往薪資偏低印象，對比之下，埋首無塵室忙到不見天日的工程師發現薪酬與傳統產業的人才不相上下，在景氣不佳接單受影響時還有放無薪假的疑慮，兩相權衡自然會促使科技業的高學歷人才流動。

根據經濟部工業局的統計數字也顯示，傳統產業在總體製造業的產值約65%，員工人數約佔70%，顯見傳統產業的重要性。隨著新科技的影響逐漸擴大，智慧製造、人工智慧、大數據和互聯網的出現，為傳統產業帶來振興的機會與曙光，曾經在經濟起飛的年代引領台灣產業前進的隱形冠軍，在引入自動化生產、轉型品牌經營後也逐漸擺脫了過往的刻板印象。

1111人力銀行進一步指出，近年來傳統產業轉型中最具代表性的就屬紡織產業，成功轉型為科技紡織，不但是全球機能性紡織品的供應重鎮，成為國際品牌的重要研發合作夥伴及供應來源，更以領先的環保及再生技術，以及智慧型紡織品佔穩一席之地。

此份調查也發現，紡織產業之所以能吸引上班族就業的主要原因包括，生產機械自動化（40.5%）、由代工轉型品牌經營（39.9%）、分紅/激勵獎金（39.4%），以及豐厚年終獎金（38.8%）。

1111人力銀行指出，因為提早布局全球市場，紡織業不只赴海外設廠，在東南亞、東協設廠打開企業版圖，更前進歐、美、亞、非、中東等市場參展、拓展業務，從業人員前進海外機會大增。這次調查發現，五成三的上班族有意前進海外工作，而最想前往的地點包括中國大陸（52.5%）、日本（42.2%）、新加坡（32.1%）、越南（30.9%）以及馬來西亞（21.3%）。調查中也顯示，願意被派往海外的科技紡織業上班族，對薪資的期待也向上提升，平均想領126.67萬元，也是這次調查中上班族的平均薪資49.2萬的2.5倍。

何啟聖分析，跨界「科技」、「紡織」的趨勢在紡織業界掀起產業革命，大幅進步的技術、自動化的生產流程，讓紡織業比電子業更像科技業，創造穩健的獲利。根據紡織產業綜合研究所統計，2018年紡織業產值高達4,050億元，比起前一年再成長150億，全球化的布局，也讓紡織產業的從業人員有更多機會向全球市場進發，讓有意在海外一展身手的人才有更大的發揮空間。

上述「前進傳統產業意願」調查，1111人力銀行針對求職會員進行隨機抽樣調查，調查時間2019年5月8日到5月22日，有效樣本數1,137份，信心水準95%，誤差值為正負2.91個百分點。

1111人力銀行今（27）日公布「前進傳統產業意願調查」，發現有將近七成九的上班...
1111人力銀行今（27）日公布「前進傳統產業意願調查」，發現有將近七成九的上班族，有意願或是已經投身於傳統產業之中。圖／報系資料照
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