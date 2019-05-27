數據會說話 網通設備轉單效應浮現了

2019-05-27 10:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



美中貿易戰烽火連天，網通設備遭列為課稅清單內的主要產品之一。從經濟部的產值統計來看，我國去年第4季通訊傳播設備業產值終止連續四季負成長，年增12.6%，今年第1季更旺，續增21.5%，為2011年第1季以來最大增幅，轉單效應已經逐漸浮現。

經濟部指出，由於伺服器廠商提高國內生產比重，加上網通設備、工業電腦、固態硬碟及電腦設備零件等需求增加，去年第4季電腦電子及光學製品業產值年增9.1%；今年第1季產值續增18.2%，為2011年第4季以來最大增幅，主要來自電腦業、通訊傳播設備業的貢獻。（圖一） 圖一／經濟部統計處 分享 facebook

若從結構來看，以電腦週邊設備業占21.6%最多，通訊傳播設備業占19.1%次之，電腦業占16.4%，量測導航及控制設備業占15.1%，光學儀器及設備業占11.5%。

相較於2011年，電腦週邊設備業增加11.6個百分點最多，電腦業增加9.7個百分點次之，而電話及手機業產值占比由2011年46.8%降至2018年1.8%，大幅減少45個百分點。（圖二） 圖二／經濟部統計處 分享 facebook

經濟部表示，隨著網路普及率及雲端儲存設備需求擴增，加上電競風潮帶動電腦機殼等週邊產品增產，以致2018年電腦週邊設備業產值增至1,384億元，為歷年次高，年增5.4%。

今年第1季產值續增3.8%，其中隨身碟因朝擴大容量、傳輸速度及防震防水等發展，產值年增22.2%；其他電腦設備及零件也因WIFI設備零件產線移回國內生產，產值年增6.0%。（圖三） 圖三／經濟部統計處 分享 facebook

值得注意的是，網通設備為美國對中國課稅清單內主要產品之一，業者策略性調整全球布局，轉單效應逐漸浮現，去年第4季通訊傳播設備業產值年增12.6%，今年第1季續增21.5%。

其中，網路連接器（含集線器、交換器）、無線通訊設備、光纖傳輸裝置及元件等，均為雙位數成長，分別成長49.5%、36.3%、34.8%；數據機成長幅度更達到三位數，年增269.2%。（圖四） 圖四／經濟部統計處 分享 facebook

此外，隨著物聯網、工業4.0及雲端運算興起，帶動工業電腦、伺服器等產品需求強勁，電腦業去年產值達1,050億元，為2006年以來最高，年增38.8%；今年第1季續增88.8%，其中雲端伺服器廠商提高國內生產比重，伺服器產值年增354.1%，為歷年同期最高增幅，且連續二季達到三位數成長；可攜式電腦年增21.7%、工業電腦年增13.9%。（圖五） 圖五／經濟部統計處 分享 facebook

另一方面，由於半導體需求熱絡，帶動半導體檢測設備增產，加上定位導航系統需求增加，去年第2季起量測導航及控制設備業產值呈雙位數成長，全年產值達969億元，為歷年次高，年增率7.8%，今年第1季續增15.4%；其中全球定位系統年增42.8%，平面顯示器檢測設備及零件年增170.6%，半導體檢測設備及零件年增4.2%。（圖六） 圖六／經濟部統計處 分享 facebook

至於行動裝置鏡頭，不畏全球智慧型手機成長趨緩的逆風，在高畫素、大光圈及多鏡頭智慧機需求增加的撐盤下，帶動光學儀器及設備業產值增至738億元，為歷年第三高，年增0.2%，今年第1季續增19.4%。其中行動裝置鏡頭產值為114億元，為歷年同期次高，年增22.1%，成長最為顯著。（圖七） 圖七／經濟部統計處 分享 facebook