後援會指綠羞辱軍公教 政院駁斥：郭台銘應立即道歉

2019-05-26 19:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鄭鴻達 ╱即時報導



郭台銘後援會於各大報刊登廣告，指民進黨用「米蟲」等字眼羞辱軍公教人員。行政院澄清，民進黨政府從未有如此發言，表示郭為選舉考量，竟登廣告製造假訊息，行政院表達「嚴正譴責」，更要求郭應立即道歉，並澄清說明。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯・尤達卡）表示，針對國民黨總統參選人郭台銘針對政府推動年金改革刊登廣告發表相關意見，內容卻散播「政府把退休人員當米蟲」謠言一事，「民進黨政府從未有如此發言」。

Kolas痛批，郭台銘的後援會為散播仇恨言論，意圖製造社會分歧，只是牟取選舉利益，行政院要表達嚴正譴責，更要求郭台銘先生應立即道歉，並澄清說明。

Kolas說明，為維護軍公教人員的年金制度能夠永續經營，政府推動諸多變革，許多國家均有前例可循，應可理性討論，郭台銘卻以報紙頭版廣告，刊登如此偏激而不實的謠言，不僅嚴重傷害政府形象，更造成社會不安寧。

Kolas表示，民進黨政府上任後，對公務人員的待遇均有所提升，現任閣揆蘇貞昌除積極拔擢公務員擔任要職之外，也不斷提升各項福利，改善各機關軟硬體環境，郭台銘為個人選舉考量，竟登廣告製造假訊息，誤導國人，政院深表遺憾。