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唐鳳訪加國 將宣布啟動研議OGP行動方案

2019-05-26 13:45經濟日報 記者鄭鴻達╱即時報導

行政院政委唐鳳今（26）日啟程前往加拿大渥太華，出席「開放政府夥伴聯盟」（Open Government Partnership, OGP）年會並演講，並將在年會期間宣布台灣將啟動研議開放政府「國家行動方案」，目標為2020年底完成初稿。

唐鳳機要秘書黃子維指出，唐鳳出席OGP年會期間，宣布台灣將提出開放政府國家行動方案，作為宣示台灣推動的決心及作為加入OGP的敲門磚。由於是開放政府國家行動方案，會以開放政府方式進行，將與民間協作討論，預計今年下半年訂出討論平台與議題、明年開始模擬，目標為2020年底完成初稿。

黃子維說，啟動國家行動方案，是持續深化開放政府的過程，不是僅一兩年就會結束，台灣此時宣布將提出國家行動方案有三大意義，第一是告訴OGP會員國，台灣持續深入進行開放政府決心，二是突顯台灣在開放政府的成果，三為再次以具體行動展現台灣對自由開放價值的堅持。

黃子維表示，對OGP會員國而言，最重要與最核心參與方式就是提出國家行動方案，意即規劃出政府未來在開放政府領域有和做法；他表示，此規劃經過行政院長蘇貞昌同意，並委由國發會擔任統合幕僚工作，並獲得國發會主委陳美伶支持。

黃子維透露，唐鳳此行前往渥太華，也將接受當地媒體訪問、與渥太華僑界座談，並與加拿大開放政府業務相關的行政部門官員會面。

唐鳳此行將先前往美國芝加哥，與僑界座談；28日將轉往渥太華，隔日出席為期三天的OGP年會，並進行「利用政府資訊公開、公民參與及數位工具促進民主深化」主題演講。

唐鳳國發會加拿大
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