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韓冰非婚生？李佳芬：當做這個禮拜ending的大笑話

影／權證講座壓軸登場 郭哲榮：台股將在7、8月落底

2019-05-25 21:49經濟日報 記者黃靖文╱即時報導

經濟日報主辦的權證講座壓軸場次25日登場，台股分析師郭哲榮就預測，美國全力制裁華為，衝擊全球股票市場，台股將在這波回檔，預估7、8月落底。

台股華為
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