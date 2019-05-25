國民年金繳費率跌破五成 這個年齡層欠最多

2019-05-25 14:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳素玲 ╱即時報導



國民年金繳費率一年比一年低，去年繳費率更跌破五成，到底誰最愛欠保費？國民年金從首期就欠費者達120萬餘人，欠繳人數最多的不是經濟較困難的老人，反而是年輕力壯35-40歲，約23.9萬人，是各年齡層最多，年紀愈大，欠費人數愈少。

分析因為可能因另有勞保等老年給付，而且不急著領有關。

國保於2008年10月上路，凡沒有勞、農、軍、公保者，25歲到未滿65歲就會自動納保，目前月投保金額以勞工保險投保薪資分級表第一級1萬8,282元，費率9%，政府負擔四成，個人負擔六成、每月保費987元。

由於國民年金投保對象都屬沒有工作對象，上路以來繳費情形就不佳，數據顯示，初期繳費率仍有七成，但到去年已跌破五成，只剩47.30%。

勞保局統計，欠繳國民年金首期保費及第二期保費（即2008年10月-2009年1月）人數高達120.3萬人。

一般以為，年紀愈大，經濟困難者，愈不繳保費，但是從欠費年齡分布發現，愈年輕，愈不愛繳保費，欠費人數最多的族群是35-40歲，欠費人數23.9萬人；其次是40-45歲，達22.6萬人，排名第三是45-50歲、20.1萬人。反之，年齡愈大，欠費人數愈少，例如60-65歲欠費人數為11.3萬人，65歲以上只有6,1萬人。

為何愈年輕，欠費人數愈多?勞保局分析，國民年金投保資格是未投保任何保險，多數年輕人或青壯族因為仍在職場，一般會以勞保為主；即使短暫失業被納入國保，也不急著繳保費，認為反正老了有勞保年金可以領。

此外，國保老年年金請領資格是65歲，多數人或許會認為，只要等到接近請領年齡時再補繳即可。

此外，雖然家庭主婦是國保主要納保對象，一般以為女性欠費機率高，但是數據也發現，欠繳首期保費者男多於女，且各年齡層都相同，不過也可能與男性人口多於女性有關。