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三營業氣候點都下滑 台經院憂「災難片」上演

2019-05-25 01:09經濟日報 記者陳素玲林于蘅／台北報導

台灣經濟研究院昨（24）日公布4月景氣動向，製造業、服務業與營建業三大營業氣候測驗點同步下滑，製造業是四個月來首次下滑，台經院景氣預測中心主任孫明德表示，中美貿易戰原本是戰爭片，最近已變成恐怖片，若沒有轉機，將變成災難片，全球經濟都遭殃。

孫明德表示，原本製造業營業氣候點已連續四個月往上，廠商資本設備進口大增，3月成長八成，4月也有兩位數成長，可見廠商都開始採購備貨生產，最近美國態度轉硬，廠商開始悲觀，對未來產生極大疑慮，製造業終止四個月上揚，轉為下滑，這還只是頓號，如果情況沒有好轉，就會變成驚歎號，甚至句號。

孫明德說，中美情勢最近20天急轉直下，可以看到美國股市熱度決定川普硬度，未來到底是高高舉起輕輕放下，還是變成災難片，決定未來全球經濟走向。如果川普對3,000億美元商品祭出懲罰性關稅，將使台灣影響從傳產擴及到電子業。

台經院調查顯示，根據4月對製造業問卷結果顯示，認為4月景氣為好23.5%，較上月暴減22個百分點，認為壞25.1%，較上月增加13.2個百分點。

其中以塑膠製品、成衣及服飾與金屬製品業廠商看壞比率較高。

對未來半年景氣看法，看好廠商比率與上月相當，看壞比率較上月增加4.4個百分點。

製造業景氣
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