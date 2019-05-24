主計總處三度下修經濟成長率 降至2.19%

2019-05-24 20:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



主計總處24日三度下修2019年經濟成長率預測至2.19％，較前次（2月）預測數據下修0.08個百分點；並公布今年第1季GDP初步統計經濟成長率為1.71%，較4月底的概估數下修0.01個百分點。

主計總處主計長朱澤民表示，本次經濟預測，已將美對陸2,000億美元商品清單，加徵關稅至25%對台灣的影響，帶入模型試算，至於後續所謂第四波課稅清單以及華為封殺事件，則因尚未定案、數據沒有落地，因此沒有列入。

朱澤民說，下修今年全年經濟成長率主因，來自於民間消費不如預期的高，受到近期國際情勢不確定性升高，導致金融市場波動劇烈，衝擊民間的消費信心，對今年民間消費的實質成長預測降至2.02％，下修0.16個百分點。

朱澤民也指出，國內就業市場穩健，加上稅改、基本工資調升，挹注家庭可支配所得，推升後續內需消費動能。

朱澤民說，目前整體經濟屬於「穩中求進」，並重申今年即便再遇上美國擴大課徵關稅的商品範圍、以及將華為事件的衝擊列入統計，全年經濟成長仍然得以保2。

外界憂心，貿易戰是否衝擊台灣經濟成長，朱澤民強調，貿易戰最大的影響是在台灣接單、大陸生產、出口美國的三角貿易，至於在陸生產的廠商，本來就不列入GDP的計算，在陸生產減少也不會反映在台灣的GDP數據。

朱澤民掛保證，即使將美對中擴大關稅至3250億商品、以及華為事件衝擊列入考量，台灣今年在內需支撐、台商回台成效持續顯現等情況下，全年經濟成率「保2」仍然沒有問題。

主計總處說明，根據IHS Markit推估，若美對中擴大關稅至3250億商品，將衝擊中國大陸GDP 0.4個百分點，而陸GDP與台GDP的影響關聯為1:0.29，加成之後仍然得以維持2%以上的經濟成長。

另一方面，主計總處也上修今年民間投資，預測實質成長4.48％，併計公共投資後，預計今年固定投資實質成長5.39%，上修0.39個百分點；官員並表示，隨著台商回台投資逐漸落地，不排除8月會繼續上修民間投資的成長預測。

朱澤民說，雖然全球經濟前景未明，影響企業投資步調，但半導體廠商持續投資先進製程，風電、太陽能等綠能投資陸續進行，且政府推動歡迎台商回台投資行動方案成效漸顯，加上前瞻基礎建設計畫，將持續帶動整體投資。

主計總處掌握前一波55家台商回台投資情況，這些廠商在今年第1季以新台幣計價的資本設備進口值年增達四成、出口也成長三成，顯示台商企業確實已將投資付諸行動，且有實績顯現。