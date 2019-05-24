輸銀推聯貸平台 開創系統、整廠及工程產業輸出商機大

2019-05-24 17:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林子桓 ╱即時報導



行政院蘇貞昌院長於今年召集各公股銀行董總開會，其中輸出入銀行被賦予加強推動「系統、整廠及工程產業輸出聯貸平台」之政策性任務，並擔任本平台專案窗口，期透過轉介機制即時掌握案源，對系統、整廠及工程產業輸出等大型出口融資案件，由輸出入銀行主政，結合公、民營銀行力量，籌組聯貸案，提供多元金融工具。

輸出入銀行與公、民營銀行共同參與輸出聯貸平台，利用各銀行資源，提供國內系統、整廠及工程產業輸出廠商出口融資服務，廠商有需求時可透過輸出入銀行此單一窗口，結合公、民營銀行等籌組專案聯合貸款，提供金融支援。

輸出入銀行今（24）日舉辦「系統、整廠及工程產業輸出聯貸平台」說明交流會，並邀集本聯貸平台主協辦機構，會中人員討論踴躍，其中輸出入銀行針對「系統、整廠及工程產業輸出聯貸平台」之架構及運作方式、實例分享等提供完整說明，而工程會副主委顏久榮表示，依據亞洲開發銀行2017年的統計，南亞及東南亞於 2016-2030年的基礎建設需求高達6.3及3.1兆美元，因此，新興亞洲海外基礎建設工程市場，在未來的15年內將急速向上蓬勃發展，並將產生大量機會，這樣龐大的商機，值得我國工程業者，甚至是整個產業鏈包含了設備業者或是製造業者前往發展擁抱機會。

經濟部工業局楊志清副局長表示，看好全球對系統整合解決方案需求市場前景正大幅成長，台灣在各行業領域累積許多智慧城市系統整合應用實績，成功案例比比皆是，系統整合營運推動計畫從2016年起開始，協助國內業者將成熟解決方案輸出海外市場，不但建立了完整的整廠整案輸出機制，也提供業者資通訊加值服務策略建議，更透過與目標市場的政府組織、研究機構、金融電信整合商、商務夥伴等單位結盟，協助引介國內外資源，將台灣優質的解決方案推銷至全世界。

輸出入銀行表示，「系統、整廠及工程產業輸出聯貸平台」為我國支持台灣廠商整廠輸出重要之金融支援，本次主要針對聯貸平台分享交流，加強各相關機關構對於本平台相關資訊能有更深入的了解，進而協助持續推動本平台。