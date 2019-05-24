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哪個產業最缺才？ 國發會公布未來3年人才供需報告

2019-05-24 14:08經濟日報 記者林于蘅╱即時報導

國發會今（24）日公布未來三年重點產業「人才供需調查及推估報告」，根據5+2產業及數位經濟相關產業，包括人工智慧應用服務、金融科技等30項產業彙整而出。

國發會說明，5+2產業包括智慧機械、國防、綠能科技、亞洲‧矽谷、循環經濟、生醫、新農業；在景氣持平假設下，未來三年平均每年新增需求亞洲‧矽谷計約1.2萬人，智慧機械產業9,000人，生醫產業約3,000人，另國防、新農業、人工智慧應用服務、循環經濟、綠能科技產業等，每年新增需求亦均超過1,000人。

調查顯示，在欠缺人才之主要職類及原因方面，以科學及工程專業人員缺人才最多，占比超過三成，其次為資訊及通訊專業人員，占比也逾兩成；至於，分析人才欠缺主因，以人才供給不足之比例最高，占34.4%，其次為在職人員技能不符，占22.8%。

若從欠缺人才之學歷、年資及專業背景觀察，有超過九成之職缺，要求具備至少大專以上學歷，且過半數要求至少兩年以上的工作經驗；專業背景則以工程及工程業及資訊通訊科技等學門為主，分別占比為36.3%、21.9%。

國發會並指出，各職類中，以「工業及生產工程師」的招募最困難，欠缺人才之招募，占比達14.7%，軟體開發及程式設計師次之，占9.3%；至於海外攬才，則以軟體開發及程式設計師需求最大，占17.5%。

國發會配合產業發展政策，每年協調各中央目的事業主管機關，辦理未來三年重點產業人才供需調查及推估，以掌握我國產業所需核心人力。

國發會今（24）日公布未來三年重點產業「人才供需調查及推估報告」，根據5+2產業...
國發會今（24）日公布未來三年重點產業「人才供需調查及推估報告」，根據5+2產業及數位經濟相關產業，包括人工智慧應用服務、金融科技等30項產業彙整而出。圖／國發會提供
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國發會今（24）日公布未來三年重點產業「人才供需調查及推估報告」，根據5+2產業...
國發會今（24）日公布未來三年重點產業「人才供需調查及推估報告」，根據5+2產業及數位經濟相關產業，包括人工智慧應用服務、金融科技等30項產業彙整而出。圖／國發會提供
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