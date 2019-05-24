國發會公布未來三年主要人才需求 這種人才缺最大

2019-05-24 12:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳素玲 ╱即時報導



什麼是未來新興產業?最需要的人才是什麼?國發會完成「108-110年重點產業人才供需調查及推估」，報告未來三年（2019-2021年）30項產業（包括5+2產業及人工智慧、金融科技等數位經濟）人才供需調查，未來三年平均每年新增需求，在假設景氣持平下，亞洲‧矽谷計約1萬2千人，智慧機械產業9千人，生醫產業約3千人，另國防、新農業、人工智慧應用服務、循環經濟、綠能科技產業等，每年新增需求亦均超過1千人。

國發會表示，為配合產業發展政策，掌握我國產業所需核心人力，該會每年協調各中央目的事業主管機關，辦理未來三年重點產業人才供需調查及推估。去年各部會以5+2產業（包括智慧機械、國防、綠能科技、亞洲‧矽谷、循環經濟、生醫、新農業）及數位經濟相關產業(包括人工智慧應用服務產業與金融產業之金融科技人才」)為主軸，再加上其他重點產業，計辦理30項產業，完成「108-110年重點產業人才供需調查及推估」報告。

國發會表示，該報告有關5+2暨數位經濟相關產業人才需求，在假設景氣持平下，亞洲‧矽谷計約1萬2千人，智慧機械產業9千人，生醫產業約3千人，另國防、新農業、人工智慧應用服務、循環經濟、綠能科技產業等，每年新增需求亦均超過1千人。

至於所缺人才，以科學及工程專業人員居多，占31.2%，其次為資訊及通訊專業人員，占22.8%；至於人才欠缺之主要原因，則以人才供給不足之比例最高，占34.4%，其次為在職人員技能不符，占22.8%。

欠缺人才的學歷及相關資歷，有超過九成職缺要求具備至少大專以上學歷，且過半數要求至少2年以上的工作經驗；專業背景則以工程及工程業（36.3%）及資訊通訊科技（21.9%）等學門為主。

至於具招募困難職類主要為工業及生產工程師，占14.7%，軟體開發及程式設計師次之，占9.3%；至於海外攬才，則以軟體開發及程式設計師需求最大，占17.5%。