孫明德：貿易戰已從戰爭片變恐怖片 再下去會變災難片

2019-05-24 11:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳素玲 ╱即時報導



儘管主要經濟體今年第一季經濟表現優於預期，但在中美貿易爭端未解陰影下，廠商不敢樂觀看待未來展望，台經院今天公布的4月景氣動向，製造業、服務業與營建業三大營業氣候測驗點皆同步下滑，其中製造業是四個月來首次下滑，台經院景氣預測中心主任孫明德表示，中美貿易戰原本是「戰爭片」，但最近已經變成「恐怖片」，若沒有轉機，將變成「災難片」，全球經濟都遭殃。

孫明德表示，原本製造業營業氣候點已經連續四個月往上，廠商資本設備進口大增，3月成長八成，4月也有兩位數成長，可見廠商都開始採購備貨生產，不料最近美國態度轉硬，廠商開始悲觀，對未來產生極大疑慮，製造業終止四個月上揚，轉為下滑，不過這還只是「頓號」，如果情況沒有好轉，就會變成「驚歎號」，甚至「句號」。

孫明德表示，中美情勢最近20天急轉直下，但是也可以看到「美國的股市熱度決定川普的硬度」，未來到底是高高舉起輕輕放下，還是變成災難片，決定未來全球經濟走向。如果川普祭出3000億關稅，將使台灣影響從傳產擴及到電子業。

台經院調查顯示，根據4月對製造業問卷結果顯示，認為4月景氣為「好」比率23.5%，較上月45.5%暴減少22個百分點，認為當月景氣為「壞」比率25.1%，較上月11.9%增加13.2個百分點，其中以塑膠製品業、成衣及服飾業與金屬製品業廠商看壞比例較高。由整體廠商對未來半年景氣看法觀察，看好廠商由上月的32.6%增加0.1個百分點至當月的32.7%，看壞比率由上月的15.2%增加4.4個百分點至當月的19.6%，除電力機械業、電子機械業與食品業看好比例超過一半外，其餘廠商對未來半年景氣多以持平看待。

經過本院模型試算後，2019年4月製造業營業氣候測驗點為95.08點，較上月修正後之95.85點減少0.77點。

服務業部分，對當(4)月景氣看壞比例較高者為運輸倉儲業、保險業、證券業與餐旅業；在未來半年看法的部分，以零售業、證券業、保險業與運輸倉儲業看好比例較高，其餘產業多以持平看待。4月服務業營業氣候測驗點為96.09點，較上月96.62點減少0.53點。

營造業方面，由於基建新增決標表現相對壓抑，使得預算款消化以及工程資金到位與原先預期產生出入，因此2019年4月營造業景氣表現未如預期，4月營業氣候測驗點90.66點，較3月下滑0.25點，為連續第二個月下滑。