兩大因素影響 工研院估今年製造業產值成長率0.02%

2019-05-24 10:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



工研院綜整國內外政經情勢，今(24)日發布2019年台灣製造業景氣展望預測結果，預測今年製造業產值為19.26兆元，產值成長率為0.02%，較上季預測下修1.56個百分點；主要是因全球經濟成長動能減弱、中美新一輪貿易談判等因素影響，台灣製造業今年產值與銷售表現受到明顯衝擊；如果中美貿易戰情持續升級，可能導致國際經濟進一步趨緩，並對台灣製造業帶來更負面的影響，需密切關注。

工研院IEKCQM預測團隊表示，雖然近期國際原物料價格略為回升，可支撐部分產品報價，且國內景氣領先指標有止跌跡象，但今年以來主要經濟體景氣領先指標仍呈現偏緩趨勢，顯示出台灣主要市場需求成長受限，恐不利出口動能，將連帶限縮製造業今年產值表現。

值得留意的是，主要預測機構都認為今年全球經濟成長動態不若去年，加上近期中美貿易爭端持續延燒，將導致全球消費、投資、生產信心更趨保守，恐造成今年全球景氣趨緩機率向上攀升。根據IEKCQM預測，今年台灣製造業產值成長趨緩機率為65.1%，較上次預測上升3.8個百分點。

工研院IEKCQM預測團隊分析，因美中雙方互祭加徵關稅手段，全球景氣不確定性上升，伴隨著需求減弱致使國際油價可能較去年下滑的影響，台灣整體製造業成長動能受到壓抑。此外，因電子終端產品市場日趨飽和，將限縮資訊電子業產銷，不利經濟擴張。但因美中貿易衝突引發台商回流投資、國內消費信心回升、政府相繼祭出減稅及刺激內需等政策措施，仍然可期待今年台灣經濟溫和成長。