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蕭子昂透視華為風暴：美打國安牌壓制中國 貿易戰難止

2019-05-23 23:49經濟日報 記者夏淑賢╱即時報導

美中貿易戰捲起華為風暴，財經專家、永豐金控（2890）前總經理蕭子昂認為，美中貿易戰延燒至今，美國開始定調中國科技的領先是國家安全問題，這對美中關係是非常重要的轉折點，美中恐將長期對立。美中科技戰將影響全球科技相關的商業活動，與美中雙邊往來密切的台積電（2330）、鴻海（2317）會首當其衝，他對未來發展不樂觀。

蕭子昂歷任外資銀行、證券與本國金控CEO，對財經大勢有獨到見解，他評論美中貿易戰，認為美中貿易戰是假議題，美國真正發動的是壓制中國崛起的全方位經濟戰爭。並且美國總統川普在經歷貿戰開端以來的內部整合、凝聚共識後，開始將貿戰升級到國安層級，因為現代軍事全靠科技，所以中國已經對美國的國家安全形成威脅。一旦美國人民接受了「為國家安全須壓制中國在科技上領先美國」的論述，那美中兩國往來就不存在公平自由的問題。

所以美國以政府的力量打擊華為、中興，下一步可能打擊全世界無人飛機市占率最大的DJI（大疆創新）。

蕭子昂預期，在定調國安問題下，未來可能發生的情況是：美中雙邊科技公司商業活動中止、高科技學術交流中止、中國科技公司不能來美國上市募資、美國資金被迫撤離中國股市，在美國任職的中國籍員工將被監視甚至被迫離職、美國公民不能到中國科技公司任職...；可能性是無限的。

蕭子昂指出，川普啟動貿易戰之後，美國民眾因物價上漲、農產品滯銷、失業率提升等而反彈，但以國家安全為理由，例如911恐攻事件之後，美國人不會抱怨為國安而放棄基本人權、個人隱私相關的「不方便」，所以美國人也不會為了科技方便放棄國安。

因此他認為，美國舉國安大旗打貿易戰恐造成美中長期對立，而過去熟悉的自由貿易世界，以後可能不復存在。

貿易戰國安華為

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