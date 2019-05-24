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薩爾瓦多副總統當選人：不排除與台灣恢復邦交可能性

首季新南向出口衰退 經貿辦：觀察中

2019-05-24 00:23聯合報 記者賴于榛／台北報導

政務委員鄧振中說明新南向政策進展。 記者邱德祥／攝影
政務委員鄧振中說明新南向政策進展。 記者邱德祥／攝影
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美中貿易戰衝擊效應發酵，根據行政院經貿談判辦公室今年第一季資料，我國出口至新南向國家為一四七點四億美元，呈下滑趨勢。政委鄧振中昨天證實，今年新南向出口有下滑現象，但貿易要從長期觀察，尤其現在國際情勢發生很大變動，要用長一點的時間變動去看。

經貿辦昨赴行政院報告新南向成果，拿出一○七年資料與一○五年對比，包括我國與新南向國家貿易總額為一一七一億美元，較上年成長百分之二十二，新南向國家來台投資一○七年為三點九一億美元，也較上年的二點三五億美元增加百分之六十六。

但今年第一季資料卻顯示，我國與新南向國家貿易總額為二六○點九億美元，其中我國出口至新南向國家金額僅為一四七點四億美元，出口衰退百分之十點九。

對於新南向出口下滑趨勢，鄧振中院會後表示，貿易要從長期觀察，現在國際情勢發生很大變動，得要用長一點的時間變動去看，且新南向的國家都在成長，如果用過去三年貿易型態來看，政府還是樂觀的。

另針對越南投保協定談判進度，鄧振中說，越南外資以台商最多，所以投保協定很重要，雖然目前還沒有結論，但進度還算良好，尤其越南很清楚這東西對他們有利，對吸引台商去也會更好。

鄧振中說，新南向推動至今，觀光、經貿等都相當穩定甚至常態化，各方面都有成果，但期盼接下來可以在醫藥、衛生跟重大投資案有所進展，多一點大計畫談下來，是政府目前希望達成的目標。

行政院長蘇貞昌則要求，新南向政策的推動成果，確實在醫療、農業、觀光、科技與文化等方面發揮了台灣軟實力，雙邊投資保障協定的洽簽與更新，大幅提升對台商的保障，通關優惠也讓我們的企業更便利。

新南向政策台商鄧振中貿易戰

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