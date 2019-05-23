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律師提四大特點：台企業應選擇仲裁解決紛爭

2019-05-23 21:11經濟日報 記者林于蘅╱即時報導

眾達國際法律事務所新加坡所律師Matthew Skinner今（23）日指出，台灣企業應選擇透過仲裁解決爭議的四大特點，包括台企國際化、省時省錢、彈性化選擇仲裁方，以及有效保障企業營業秘密。

Matthew專精於國際仲裁，他認為台灣企業已經相當國際化，許多公司都經常與外國企業合作，通常都會約定好發生爭議時，以仲裁途徑解決紛爭，由於法院判決相對冗長，且判決牽涉到不同國家的主權問題，在國外不見得會被承認，透過國際仲裁才能確保仲裁判斷的執行效力。

此外，仲裁原則上做出判斷後就定案，不同於法院二審或三審制，相對能省去一定的官司時間，也能節省企業在律師支出費用上的開銷；且案件送至法院後，當事人無權選擇法官，法官也不見得對於專業案件有技術性的知識，仲裁則是基於雙方合意之下，選擇專業人士作為公正判斷。

值得注意的是，Matthew點出，企業遇上紛爭若走訴訟程序，法院的審理是公開的，判決書的資訊也會張貼在網路上，但企業不見得願意公諸於世，如果透過仲裁，除非當地的證交法有限定上市公司須公開，否則基本上整個仲裁都是秘密性的，只有兩造參與其中。

國際常見使用仲裁途徑的產業主要是營建工程、能源、船運等，眾達國際法律事務所律師趙梅君表示，由於專業領域的案件有時候不適合透過法院審理，再加上法院程序流程繁雜，為了避免案件纏訟多年，同時保障商業機密，因此普遍以仲裁來解決紛爭。

趙梅君強調，仲裁的基礎就在於雙方合意，不論是選擇仲裁單位、選擇仲裁地點、適用哪一國家法律等，當事人都有發表意見的空間，且仲裁判斷和法律確定判決具有類似的效力，能夠約束雙方，若不服判決，僅能以程序瑕疵提出「撤銷仲裁判斷之訴」，認定事實錯誤、適用法規錯誤等，都不能作為撤銷理由。

仲裁單位分為機構式和非機構式，國際上主要的仲裁機構包括國際商會（ICC）、香港國際仲裁中心（HKIAC）和新加坡國際仲裁中心（SIAC），日前ICC就曾仲裁台電公司就核四履約支付美商奇異約新台幣49億元。

趙梅君補充，當事人透過機構仲裁可以清楚依循流程，也能省去處理行政庶務的工作；若透過非機構的仲裁方，通常被告的一方會在程序上頻頻杯葛，有時會產生較多程序上的爭議。

新加坡眾達新台幣

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