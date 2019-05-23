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4月藥、化妝品批發年增17％ 受惠母親節檔期、旺季

2019-05-23 17:14聯合報 記者張語羚╱即時報導

經濟部統計處公布，因受惠母親節檔期，4月份藥品及化粧品批發業年增17.4%。聯合...
經濟部統計處公布，因受惠母親節檔期，4月份藥品及化粧品批發業年增17.4%。聯合報系資料照／記者林澔一攝影
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經濟部統計處今天公布4月批發業營業額為8325億元，年增達1.0%，其中藥品及化粧品批發業年增17.4%，主因藥品及保健商品批發業務擴增，加上逢母親節檔期保養品及化粧品之鋪貨旺季所致。

統計處指出，批發業中食品、飲料及菸草批發業年增6.3%，主因進口食品、水產品及菸酒類產品銷量增加；汽機車批發業年增3.5%，主因新車大量交車，挹注營收成長；機械器具批發業則年減1.4%，主因記憶體等電子零組件需求減少及價格滑落；布疋及服飾品批發業年減8.2%，主因外銷市場需求不振所致。

零售業業部分，統計處表示，今年4月營業額3095億元，年增4.4%，其中綜合商品零售業之百貨公司因新商場開幕及清明連假之集客效應，年增4.5%，超級市場因集點換購活動，年增7.2%，便利商店受惠鮮食業績成長及母親節預購商機，年增2.5%，量販店因展店及強化線上購物，年增4.0%；汽機車零售業因新車上市，年增6.6%；電子購物及郵購業因結合品牌行銷及拓展跨境電商服務，年增8.1%；家用器具及用品零售業則因展店及來台旅客擴增推升珠寶買氣，年增8.3%。

餐飲業今年4月營業額為621億元，年增2.0%，統計處指出，主因為清明連假出遊潮帶動外食及飲品需求增加。

經濟部統計處今天公布4月批發、零售及餐飲業營業額。圖／經濟部提供
經濟部統計處今天公布4月批發、零售及餐飲業營業額。圖／經濟部提供
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