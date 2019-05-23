雙子星延宕20年 立委促：勿再拖延

2019-05-23 16:43 台灣醒報 記者施養正╱台北報導



國民黨立委廖國棟23日呼籲經濟部，不要將延宕20年的雙子星案一拖再拖。（photo by施養正/台灣醒報） 分享 facebook

「雙子星拖了20年還在審查？」國民黨立委廖國棟於23日質詢時指出，經濟部近來鼓勵海外台商回流，卻將雙子星這種「陳年老案」束之高閣，質疑因柯文哲意識形態不同而被卡關。對此，經濟部長沈榮津強調，由於多名立委針對標案領先團隊提出新事證，尚需投審會調查，但絕對會堅守防線，不會讓陸資趁虛而入。

雙子星延宕已久

廖國棟表示，雙子案拖了20年還在投審會的審查階段，但金管會主委顧立雄日前調查聲稱香港南海公司及馬來西亞馬頓公司沒有陸資疑慮，為何經濟部遲遲猶豫不肯出手，日前經濟部才鼓勵海外台商回流，竟然將雙子星這種「陳年老案」束之高閣，呼籲經濟部應果斷處理，若查證確有陸資也應立即駁回標案，不要一拖再拖。

他也質疑，台北市政府早就將標案完整說明，經濟部卻一再猶豫，是否因為台北市長柯文哲是「白色力量」所以執意干涉。

申請公司背景待釐清

對此，沈榮津則回應，23日備詢時許多委員針對南海公司及馬頓公司提出多項新事證及疑慮，但兩者在今年1月才獲該標案「最優申請人」，相關背景和金主尚有待投審會逐一調查，未來也將要求兩公司詳細說明。他強調，雙子星頗受各界關切，經濟部不會被意識形態左右，但絕對會堅守防線，不會讓陸資趁虛而入。

親民黨立委周陳秀霞也表示，台北市捷運局及柯文哲日前都已催促投審會盡速通過雙子星案，經濟部及投審會卻毫無反應。沈榮津則回應目前仍需釐清「最優申請人」身分為「大陸人」或「外國人」，對於周陳秀霞提問陸資是否對南海公司據由實質掌控權？經濟部則表示，此案涉及國安議題，目前尚未討論不便說明。

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