雙子星投資涉陸資 經濟部：待跨部調查

2019-05-23 16:41 台灣醒報 記者施養正╱台北報導



台北雙子星（C1、D1）開發案基地位於台北車站旁、機場捷運兩棟建築上。圖／本報資料照 分享 facebook

「經濟部想用6頁報告將600億標案混過去嗎？」立院23日針對雙子星案進行質詢，時力立委徐永明質疑，目前居於投標領先的香港及馬來西亞開發公司是否內含陸資仍未可知，但該香港公司旗下媒體《香港01》被國安局懷疑是「造謠網媒」，可能藉此頭投資插旗台灣。經濟部長沈榮津則回應，雙子星案應以「大陸人」或「外國人」處理仍有待調查。

港、馬公司恐含陸資

沈榮津表示，台北雙子星聯合開發案由香港商南海發展公司及馬來西亞商馬頓有限公司聯合團隊取得最優申請人資格，兩公司依法將成立新專案公司與主管機關簽訂投資契約，因此兩公司已分別匯入新台幣8億及2億合資成立「台灣南海發展股份有限公司」。

時力立委徐永明質疑，雙子星標案高達600億，但經濟部卻只提出6頁專案報告，文化部、經管會及交通部也未提供報告，是否想趁立法院休會期暗渡陳倉，日後將再提案經濟部前往立院進行完整報告。

此外，他指出，外交部目前也無法確認馬來西亞公司背後是否內含陸資，而香港南海創辦人于品海旗下擁有媒體《香港01》，目前也受國安局監控，被懷疑是「造謠網媒」，可能藉此插旗台灣。

陸資實權有待調查

民進黨立委郭國文也表示，香港南海發展董事會超過半數（4分之3）為陸籍，但日前突然將陸籍董事降為40%（5名佔2名），懷疑是為投標雙子星案才改組，經濟部必須和投審會盡速確認，究竟香港南海是否為陸資實質掌控。

沈榮津則回應，南海發展公司母公司百慕達商南海控股公司是否如外界所言，收受中國政府補助及大陸銀行抵押股權，日前已交由投審會調查。他強調，雙子星案是社會重大關注議題，經濟部絕對會謹慎執行。

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