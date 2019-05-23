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新南向成果展望 今年聚焦醫藥衛生計畫與重大投資案

2019-05-23 14:02經濟日報 記者鄭鴻達╱即時報導

新南向政策成果豐碩，行政院經貿談判辦公室總談判代表鄧振中指出，在美中貿易戰以及東南亞各國面臨改選等大環境，今年新南向政策大目標，希望包含在醫藥衛生方面能有較具體計畫，在產業方面，也期盼談妥重大投資案。

在與越南簽訂投資保障協定的部分，鄧振中表示，越南是我國新南向國家中最大投資國，投資保障協定目前談判進度良好，越方有理解這部分對他們有利，且有投保協定也對台商前往投資很有幫助，希望能盡快有結論

鄧振中說，對於未來新南向國家的貿易等方面的進展，因為新南向國家經濟等方面都在成長，台灣製造的產品在當地都有所需求，值得大家樂觀看待。他說，由於新南向多個國家面臨改選或剛選完，如印尼、馬來西亞，整體國際貿易環境也正發生重大變化。

鄧振中說，未來希望能在醫藥衛生方面，能有更具體的計劃，因為新南向各國也都希望在醫療方面與台灣合作；在產業面，若能談妥重大投資案也會是重要成果，並希望觀光客與學生來台及農業合作都能常態化。

鄧振中舉例，如衛福部評估「一國一中心」的計畫成果不錯，原本只有六國，如今也加入緬甸，且這些醫學中心在各國能搜集不同醫療與法規資訊，並希望藉此拓展其力量到新南向國家經營，並吸引患者來台就醫。

鄧振中說，還有醫材製造商也希望能藉由新南向的管道前進投資，因此若能有更有效的機制，讓醫院、廠商能與新南向國家醫療機構有更好結合，讓我方企業與醫療機構多參與決策運作，機制若建立起來，就能將醫療產業拓展出去。

新南向政策鄧振中越南

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