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新南向有成 來台留學、觀光人次成長約六成

2019-05-23 13:52經濟日報 記者鄭鴻達╱即時報導

行政院長蘇貞昌表示，新南向政策從「經貿合作」、「人才交流」、「資源共享」與「區域鏈結」等四大面向，創造臺灣與新南向國家互惠共赢的合作模式；行政院經貿談判辦公室指出，就2016年與2018年比較，新南向國家來台留學研習以及觀光人次，皆成長約六成。

蘇揆今日於院會聽取「新南向政策推動成果」報告後表示，去年開始的美中貿易戰，及周邊國家政策重心移轉等國際局勢轉變，我國新南向政策不僅適時回應新的亞洲政經結構，與各國的區域願景如美、日等國所提出的「印太戰略」，也因此與各國有了更多的合作機會與潛力。

蘇揆也稱讚新南向政策已逐漸展現成效，如2018年我國與新南向國家貿易總額較2016年成長22％，來台留學及研習生數成長60.8％，在放寬簽證待遇等政策推行下，來台旅遊人次也成長近六成。他指示各部會要持續努力，讓台灣與新南向國家人民，都能因更多的往來與資源共享而獲益。

蘇揆表示，新南向政策的推動成果，確實在醫療、農業、觀光、科技與文化等方面發揮台灣軟實力，雙邊投資保障協定的洽簽與更新，大幅提升對台商的保障，通關優惠也讓企業更便利，請相關部會善用各種場合，適切宣傳，讓民眾知道政策成果。

經貿辦表示，2016年度與新南向國家貿易總額為1,171億美元，與2016年相比成長22%；新南向國家來台投資投資為3.9億美元，較2016年的2.3億美元，增加66%；在新南向來台或我國赴新南向的留學及研習生總數，2018年與2016年相比，分別成長60.8%、34.7%。

經貿辦指出，同樣以2018年與2016年比較，新南向國家來台觀光人次從91萬成長至144萬，成長幅度近六成；入境台灣的架次，2018年為609次／周，2016年為473次／周，成長近三成；東協國民來台就醫的人次，從2016年的7.58萬成長為2018年的15.48萬，成長超過兩倍，佔國際醫療人次約38%。

行政院長蘇貞昌稱讚新南向政策已逐漸展現成效。 聯合報系記者黃義書／攝影
行政院長蘇貞昌稱讚新南向政策已逐漸展現成效。 聯合報系記者黃義書／攝影
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新南向政策留學

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