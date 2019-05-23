賭上政治生命推自經區 羅明才：做不起來立委辭掉

2019-05-23 13:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 程士華 ╱即時報導



為了推動自經區，國民黨立委羅明才今（23）日主動於立法院財政委員會安排財政部自經區專題報告，羅明才更於自已質詢時發下豪語，「我，羅明才，我用我的政治生命來打賭，這個示範區一定可以做起來，而且未來的十年、二十年轉頭來看，我一定是對的，做不起來我立委辭掉！」

羅明才本周擔任財委會輪值召委，安排財政部提出專題報告，參考日本、韓國、新加坡及杜拜等國的經驗，分析未來若推動自由貿易經濟特區的財稅影響。羅明才於委員會後段到場質詢，他批評：「台灣已經停滯20年，為什麼連做的勇氣都不要？為什麼連給年輕人下一代機會都不要？」

羅明才對著經濟部常務次長林全能批評：「你們從頭到尾都是反對韓國瑜！」前高雄市長陳菊也說過要（自經區），換成現任高雄市長韓國瑜就反對。

林全能答詢回應，現在的環境跟過去環境不太一樣，國際貿易在美中貿易戰之中，台灣要怎麼做好適當的利益，這是產業界相當需要的，發展新興產業去帶動國內經濟發展，這是現在發展重點。

羅明才再三要求經濟部針對自經區議題表態，林全能先表示會審慎評估，羅明才追問：「你到底支不持持我們立法院，這些優秀委員所提的自由經濟示範區？」林全能再回應：「跟委員說明，我們是持比較保留態度。」

羅明才表示，自經區可以讓台灣成為紅酒交易中心、黃金交易中心、古董交易中心，讓市場活絡、讓年輕人有工作機會，人均GDP還可以向新加坡看齊，並要求財政部提出自經區法案版本。羅明才更還宣誓：「我，羅明才，我用我的政治生命來打賭，這個示範區一定可以做起來，而且未來的十年、二十年轉頭來看，我一定是對的，做不起來我立委辭掉！」

對於羅明才今日安排自經區報告一事，民進黨立委吳秉叡於其質詢過程中語帶嘲諷地表示，推動政策要有政治能量，（國民黨）這一屆在財委會席次不多，自經區這一案，執政黨立委跟行政團隊都不願支持，他認為今日排這個題目，是在玩弄財政委員的時間，好像大家時間很多。