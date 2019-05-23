英下議院領袖請辭…首相梅伊24日下台 脫歐添變數

2019-05-23 12:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 郭宣含 ╱即時報導



聯合晚報編譯郭宣含╱綜合報導

英國脫歐至今懸而未決，英國泰晤士報報導，英國首相梅伊（Theresa May）提出的新脫歐計畫令內閣不滿，下議院領袖安德里亞．李德森（Andrea Leadsom）為此請辭，梅伊預計24日宣布辭職。

英國內閣22日試圖逼宮，但梅伊堅持23日仍會返回歐洲議會參加選舉；泰晤士報指出，梅伊盟友相信，她與國會下議院保守黨次級團體「1922委員會」（1922 Committee）主席布萊迪（Sir Graham Brady）會晤後，將宣布她將下台的消息。

梅伊證實她的脫歐協議中涵蓋二次公投後引發黨內不滿。她的言論令一群原本的擁護者憤慨，並收回先前的支持，其中包括保守黨國會議員、脫歐鷹派戰將芮斯莫格（Jacob Rees-Mogg），以及被最看好接任梅伊的保守黨議員強生（Boris Johnson）。

梅伊的新脫歐協議遭同黨黨員強力反對，保守黨下議院領袖李德森21日宣布請辭，李德森也成為梅伊任內第36位辭職的部長。

李德森在推特表示她「相當遺憾」辭去下議院領袖。李德森在社群媒體平台上寫下：「我相當遺憾並以沉重心情宣布，我已決定向政府請辭。」

李德森指出，她不信任新版脫歐協議，並認為二次脫歐公投將造成嚴重分裂，她不支持政府屈服並將二次公投搬回台面討論。李德森示，她很驕傲過去三年能擔任政府的一員以及她付出的努力。

李德森寫給梅伊的信中列出四點，解釋為何她不再信任梅伊捍衛的脫歐政策。李德森抨擊梅伊過去幾個月與歐盟和國會談判做出的「妥協」，她稱：「我留在內閣是為了影響脫歐並為脫歐而戰。」

她說：「一路上有些不恰當的妥協，但您努力實踐脫歐時始終有我堅定的支持與忠誠，因為這是我們共同的目標。」

李德森宣布請辭的時間點，正是下議院預定宣布修改過的「脫歐協議法案」（Withdrawal Agreement Bill）前幾個小時，使英國國會陷入混亂並帶來震撼彈。